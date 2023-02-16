«طيران الإمارات» ترعى فريق بريطانيا للإبحار

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات، وفريق بريطانيا للإبحار عن إبرام اتفاقية رعاية مدتها ثلاث سنوات، لتصبح طيران الإمارات، بموجب الاتفاقية، الراعي الأول لاسم الفريق اعتباراً من السباق الذي يقام في سيدني يومي 18 و19 فبراير الجاري، ويظهر شعار طيران الإمارات بوضوح على قارب السباق «بريطانيا العظمى F50»، مع إبراز العلامة التجارية أيضاً على وسط ومقدمة هيكل القارب. كما سيظهر شعار الناقلة أيضاً على ملابس الفريق من الأمام والخلف وكذلك على معدات الإبحار.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «يسرنا أن نعلن عن شراكتنا الجديدة مع واحد من أنجح فرق الإبحار في العالم، هذه شراكة مثالية لأن طيران الإمارات وفريق الإبحار لديهما ذات القيم والطموحات والمحفزات، وننقل معاً هذه الرياضة إلى مستويات جديدة، ونقرب جمهورها أكثر من الحدث، ونقدم تجارب عالمية المستوى للعملاء في جميع أنحاء العالم، كما نتطلع إلى العمل معاً في مبادرات مشتركة للاستدامة ستحدث تأثيراً حقيقياً داخل وخارج المياه».

وأعرب بن أينسلي، الرئيس التنفيذي وسائق «فريق طيران الإمارات بريطانيا العظمى» عن سعادته وبقية أفراد فريق بريطانيا العظمى بالشراكة مع طيران الإمارات، إحدى العلامات التجارية الرياضية الأكثر شهرة في العالم.