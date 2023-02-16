السيتي.. «7 انتصارات» متتالية بـ«ملعب الإمارات»

رضا سليم (دبي)

ضرب مانشستر سيتي موعداً جديداً مع الأرقام القياسية، بالفوز على أرسنال 3-1 في المباراة المؤجلة من «الجولة 12» للدوري الإنجليزي، وهو الفوز الذي وضع «البلومون» على قمة «البريميرليج» برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، وبفارق الأهداف عن «المدفعجية» الذي تراجع إلى المركز الثاني، لكنه خاض 22 مباراة، ويملك «مؤجلة».

وأصبح «السيتي» بقيادة بيب جوارديولا أول فريق في تاريخ «البريميرليج» يحقق 7 انتصارات على التوالي في «ملعب الإمارات»، فيما رفع أرسنال سلسلة الخسائر المتتالية في الدوري الإنجليزي أمام «السيتي» إلى 11 مباراة، وهي أطول سلسلة للهزيمة أمام المنافس نفسه في تاريخ الدوري، حيث تفوق جوارديولا «الأستاذ» على «تلميذه» أرتيتا، بتحقيق مدرب «السماوي» انتصاره السابع خلال 8 مواجهات جمعتهما في جميع البطولات، وسجل «فريق بيب» 18 هدفاً مقابل 4 أهداف في مرماه.

فيما واصل النجم إيرلينج هالاند تألقه في هجوم «السماوي»، بعدما سجل 26 هدفاً في أول 22 مباراة له في «البريميرليج»، وذلك عندما أضاف الهدف الثالث في مرمى أرسنال، ليتساوى مع سيرجيو أجويرو الذي أحرز أهدافه في موسم 2014-2015، كما أن هدف كيفن دي بروين أمام أرسنال هو السادس في مسيرته، لتكون شباك «المدفعجية» الأكثر استقبالاً لأهداف نجم «السيتي»، بالإضافة إلى أن دي بروين يصنع 6 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لزميله هالاند، ليكون أكثر لاعب يصنع لزميله في أي فريق بالبطولة، واستحق جائزة رجل المباراة.

أشاد جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بكفاءة الفريق، وقال: كانت المباراة متكافئة، واللعب أمامهم لم يكن سهلاً، حيث يجيدون بناء الهجمات، كنا حاضرين في المباراة، وكفاءة اللاعبين أحدثت الفارق، ولا تزال هناك العديد من المباريات، كما أن منافسات دوري الأبطال قادمة، وكذلك الدوري الأوروبي، لكن المهم هو أننا كنا متأخرين قبل أسابيع قليلة بفارق ثماني أو تسع نقاط، والآن أهدروا «أرسنال» بعض النقاط، ونحن جئنا هنا لاستغلال الفرصة والفوز بالمباراة.

وقال أرتيتا مدرب أرسنال: مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم، وأشعر بخيبة أمل، ولكن لدي إيمان كبير بحظوظنا في تحقيق لقب الدوري، وشاهدت فريقي ينافس «السيتي» داخل الملعب، وكان بإمكاننا تقديم مستوى أفضل، لقد تفوقوا علينا، وكانت لدينا فرصة للفوز، ولم تستغل الفرص الكبيرة التي أتيحت لك ستدفع الثمن.

وقال هالاند نجم السيتي: لست «البطل الوحيد»، بل الفريق بأكمله مجموعة من الأبطال، ونفذنا تعليمات وتعديلات جوارديولا بين الشوطين، ولهذا تفوقنا في الشوط الثاني، وفخور بكل ما قدمناه في هذه الليلة الرائعة.