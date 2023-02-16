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بطولة العين الدولية للطائرة تنطلق 18 فبراير

بطولة العين الدولية للطائرة تنطلق 18 فبراير
16 فبراير 2023 20:53

العين (وام)

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أعلنت شركة نادي العين للألعاب الرياضية، إقامة بطولة العين الدولية الثانية للكرة الطائرة للرجال من 18 إلى 21 فبراير الحالي، في الصالة المغطاة باستاد خليفة بن زايد في نادي العين، وذلك بمشاركة منتخب مصر للشباب، ونادي عُمان العُماني، والجزيرة الإماراتي، ومستضيف البطولة نادي العين.وخلال المؤتمر الصحفي الخاص، كُشف عن تفاصيل البطولة بحضور السيد عبدالعزيز الجنيبي، نائب رئيس شركة نادي العين للألعاب الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العين الدولية الثانية للكرة الطائرة، والذي رحب بالجميع في بلدهم الثاني الإمارات، متمنياً لهم طيب الإقامة والمشاركة الفعالة، وتحقيق النتائج المرجوة لجميع الفرق في البطولة.
وأعرب الجنيبي عن التطلع للاستفادة من البطولة، والاستعداد الجيد لبقية البطولات المحلية لهذا الموسم، حيث يعد المنتخب المصري للشباب من المنتخبات القوية في القارة الأفريقية، وحصل على لقب بطولة أفريقيا للشباب بتونس أغسطس 2022، ويستعد من خلال بطولة العين للمشاركة في بطولة العالم للشباب بالبحرين بيوليو القادم، أما عُمان العُماني، فحقق العديد من البطولات المحلية في عُمان، وحل وصيفاً في دوري الدرجة الأولى العُماني للموسم الحالي، ودوري درع الوزارة، بالإضافة للجزيرة الإماراتي الذي حصل على لقب كأس نائب رئيس الدولة لهذا الموسم.
كما ثمّن عبدالعزيز الجنيبي دعم مجلس أبوظبي الرياضي للألعاب الجماعية من خلال إقامة البطولات التي تصب في مصلحة أندية الإمارة.

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