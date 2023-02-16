فالبيردي يهدي إسطبلات «اس اس» لقب سباق حتا



محمد حسن (دبي)



انتزع الفارس الأرجنتيني فرانسيسكو خوسيه فالبيردي على صهوة الجواد «سول لو» لإسطبلات «اس اس»، لقب سباق حتا للإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

ونظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية، بمشاركة 100 فارساً وفارسة، من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة.

وشهد السباق تنافساً شرساً على اللقب امتد حتى الأمتار الأخيرة، لينجح بطل السباق فالبيردي في تسجيل فوزه الأول بالدولة ويضع الكأس للمرة الثانية على التوالي في خزائن «اس اس».

وسجل بطل السباق زمناً قدره 3:28:11 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 29.01 كلم/ ساعة، متفوقاً بفارق ثانيتين عن الوصيف راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «دوميك دو سوفتري» لإسطبلات «تي ان تي» الذي سجل 3:28:13 ساعة، فيما حل في المركز الثالث الفارس خليفة راشد مغير العميمي على صهوة «المهلهل» لإسطبلات «اس اس» بزمن قدره 3:28:15 ساعة.

وتميز السباق بالتنافس القوي منذ انطلاقته، حيث تراوحت معدلات السرعة بين 27 – 29 كلم/ ساعة لتصل في المرحلة الأخيرة إلى 34.12 كلم/ ساعة، وشهد لحظات مثيرة في الأمتار الأخيرة بين ثلاثي المقدم، لينجح في التفوق بفارق ثانيتين من الوصيف، فيما حل صاحب المركز الثالث بفارق 4 ثوانٍ من البطل.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، إن السباق جاء قوياً وشهد تنافساً مثيراً حتى الأمتار الأخيرة وكان التفوق لإسطبلات «اس اس» التي اعتلت المنصة بالمركزين الثاني والثالث.

وقال: إن هذا السباق يعتبر الأخير قبل مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي ينطلق آخر الشهر، مشيراً إلى اكتمال كافة الاستعدادات لإخراجه بصورة رائعة تليق بالاسم الذي يحمله.

واختتم العظب حديثه متمنياً التوفيق لفريق الإمارات المشارك في بطولة العالم للقدرة في بوذيب الأسبوع المقبل، كما أعرب عن أمنياته بالتوفيق للجنة المنظمة لإخراج الحدث العالمي المرموق بصورة رائعة وجميلة.

وعقب ختام السباق قام العظب بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس، حيث نال البطل الكأس الذهبي، والوصيف الكأس الفضي، وصاحب المركز الثالث الكأس البرونزي.



الترتيب



الأول: فرانسيسكو خوسيه فالبيردي «اس اس»

الثاني: راشد محمد عتيق المهيري «تي ان تي»

الثالث: خليفة العميمي «اس اس»

الرابع: مصعب محمد بلقيزي «الجوارح»

الخامس: حمدان أحمد المري «زعبيل»



