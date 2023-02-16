نجوم العالم يستعرضون في زعبيل لدعم أصحاب الهمم

رضا سليم (دبي)



كشفت اللجنة البارالمبية الآسيوية، تفاصيل المهرجان الرياضي الخيري العالمي الذي يخصص ريعه لمصلحة «أصحاب الهمم» في آسيا، بمباراة نجوم كأس العالم ونجوم آسيا 28 فبراير الجاري، باستاد زعبيل بنادي الوصل، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، ويشارك في المباراة نجوم العالم السابقون روبيرتو كارلوس ورماريو وكارلوس دونجا وكافو وألدايير وزيكو والأخضر بلومي وعصام الحضري، ومن آسيا نشأت أكرم وعبدالله وبران وأحمد كانو، وطلال يوسف، ومبارك مصطفى وعدنان الطلياني ومحسن مصبح وعبد الرحمن محمد وعبد القادر حسن وفهد خميس وعبدالله سلطان وحسين غلوم وناصر خميس وبخيت سعد وفهد عبد الرحمن.

وأكد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، أن المبادرة الخيرية امتداد لدور الإمارات الريادي في دعم أصحاب الهمم، وجهودها الكبيرة في تعزيز المبادرات الإنسانية، و«البارالمبية الآسيوية» تواصل مسيرة العمل والعطاء، من أجل دفع رياضة أصحاب الهمم في القارة بتوفير البرامج وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والمشاريع للحركة البارالمبية حتى يحقق كل صاحب همة طموحه المطلوب وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة، حيث إن الرياضة هي الوسيلة الأسرع والأفضل لإعادة الثقة لأصحاب الهمم وأسرهم ومجتمعهم وتهيئتهم للاندماج الكامل في المجالات كافة.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: المهرجان الخيري ينطلق من الإمارات إلى العالم، وتحديداً دعم أصحاب الهمم في آسيا، وهو حدث ينطلق من نهج القيادة الرشيدة وروح العطاء التي زرعتها منذ تأسيس الدولة، والمبادرات الكثيرة في العطاء ودعم المحتاجين في كل مكان، ولذلك فإن سعادتنا كبيرة أن نكون جزءاً من هذا الحدث وندعم تنفيذه وتحقيق أهدافه الإنسانية الكبيرة.

وقال ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم: النادي شريك أصيل في المبادرات الإنسانية، والإمارات أرض المبادرات وملتقى النجوم، وهو نهج متأصل في أبنائها وبذرة من البذور التي زرعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف: تأتي المبادرة المشتركة لتعزيز دور الإمارات الريادي لدعم أصحاب الهمم في كل المجالات، وتفعيل مبدأ مشاركة الجميع والدمج الكامل في المجتمع، مما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرتهم على الصعد كافة، كما أن المبادرة الخيرية تعزز العمل الخيري بإطلاق العديد من الأفكار التي تصب في خدمة أصحاب الهمم في أكبر قارات العالم.