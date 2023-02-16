5300 رياضي يشاركون في نصف ماراثون رأس الخيمة



رأس الخيمة (الاتحاد)



أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن مشاركة ستة من نخبة العدائين في نصف ماراثون رأس الخيمة، الذي يقام يوم السبت، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور كل من إياد راسبي، المدير التنفيذي لإدارة تطوير سياحة الوجهة وفعاليات الحوافز والمؤتمرات لدى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وكارينا باجيل، نائب الرئيس لدى علامة «أندر أرمور» ولوكا أونوفريو، مدير الفعاليات الجماهيرية في آر سي إس للرياضة والفعاليات وعدد من الرياضيين المرموقين ومنهم سيفو تورا، ودانييل ماتيكو، وكينيدي كيموتاي، وهيلين أوبيري، وبريجيد جيبشيرشير كوسجي، وجوتيتوم جيبريسالس.

وكشف المؤتمر الصحفي عن مشاركة 5300 رياضي في الحدث الذي تبلغ مجموع جوائزه 1,219,000 درهم، وفي حديثه عن النجوم المشاركين في السباق المنتظر، قال إياد راسبي، المدير التنفيذي لإدارة تطوير سياحة الوجهة وفعاليات الحوافز والمؤتمرات لدى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «يسرّنا استقبال هذه النخبة من العدائين العالميين، إلى جانب هذا العدد الكبير من هواة رياضة الجري في إمارتنا الجميلة ذات الطبيعة الخلّابة للمشاركة في النسخة السادسة عشرة من نصف ماراثون رأس الخيمة، ونتطلع إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة على مضمارنا ضمن هذه الفعالية، والتي تحمل لقب»أسرع نصف ماراثون في العالم«، لنرسخ مكانتنا كوجهة متميّزة للفعاليات الرياضية المجتمعية على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

بدوره أضاف لوكا أونوفريو، رئيس الفعاليات الكبرى في شركة RCS للرياضة والفعاليات: «أكملنا جميع الاستعدادات لتقديم تجربى لا تنسى لمشاركين في جميع الفئات، ابتداءً من عدائي فئة النخبة ووصولاً إلة المشاركين في الفئات والمسافات المختلفة، نتمنى لجميع المشاركين والضيوف، سواء القادمين من خارج الدولة أو المقيمين تجربة رائعة ومميزة في جزيرة المرجان ونتمنى لهم التوفيق».

وتضم قائمة أبرز المشاركين في سباق النخبة كلاً من سيفو تورا، ودانييل ماتيكو، وكينيدي كيموتاي - وجميعهم يعودون إلى رأس الخيمة للمنافسة على الجائزة الأولى والتفوق على أرقامهم التي سجلوها في سباق العام الماضي.

أما التشكيلة المشاركة من العدّاءات في السباق المرتقب يوم السبت فتتضمن كلًا من هيلين أوبيري وبريجيد جيبشيرشير كوسجي وجوتيتوم جيبريسالس.

يقام السباق في جزيرة المرجان، الوجهة الفريدة التي تتخذ شكل الشعاب المرجانية وتتميز بشواطئها الرملية البيضاء والعديد من الفنادق والمنتجعات العالمية الأنيقة، حيث تفتح قرية السباق أبوابها يوم السباق بدءًا من الساعة 5:30 صباحًا وحتى الساعة 1:00 ظهرًا لتتيح للزوار تجارب تفاعلية شيقة إلى جانب مجريات السباق الرائعة على المضمار، لتكون تجربة لا مثيل لها للمشجعين وللعائلات.