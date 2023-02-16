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«الانضباط» تفصل في أزمة قيد لاعبي الزمالك

«الانضباط» تفصل في أزمة قيد لاعبي الزمالك
16 فبراير 2023 19:52

 
القاهرة (د ب أ)


أحال الاتحاد المصري لكرة القدم قيد لاعبي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى لجنة الانضباط، بعدما تلقى رداً من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» وصف فيه الأزمة بأنها شأن داخلي.
وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: ورد الرد الخاص بالاستفسار عن موضوع قيد لاعبي الزمالك في فترة القيد الشتوية، وجاء الرد بأنه موضوع محلي وعلى الاتحاد مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي للإجراءات الضرورية للقيد قبل غلق الباب. 

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وأضاف: "بناء على الطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات، جاري إحالة الموضوع إلى اللجنة برئاسة المستشار عادل الشوربجي للفحص والرد. 

يذكر أن الاتحاد المصري كان قد رفض قيد لاعبي الزمالك المنضمين للفريق في فترة الانتقالات الشتوية، وهم ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي، بالإضافة لمحمد شبانة لاعب الزمالك العائد من إعارة لسموحة، وأحمد بلحاج لاعب أسوان، وذلك بسبب عدم سداد النادي لمديونيته لدى اتحاد الكرة.

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