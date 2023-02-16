وكيل دائرة القضاء في أبوظبي يبحث سبل التعاون مع مركز التحكيم الرياضي



أبوظبي (الاتحاد)



استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، ضرار بالهول الفلاسي، نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر التحكيم الرياضي الدولي والوطني للفروسية، المقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين على مدار يومين بمقر الدائرة، لتسليط الضوء على القوانين واللوائح والأنظمة المعتمدة للتحكيم الرياضي، وآلية تسوية المنازعات الرياضية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز نشر ثقافة التحكيم في المجال الرياضي على مستوى المنطقة، في ظل الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات المعنية، وحرصها على تقديم الخدمات النوعية لأطراف النزاعات لضمان التوصل إلى تسويات ودية للخلافات التي قد تنشأ بين الرياضيين على المستويين المحلي والدولي.

وأكد المستشار يوسف العبري، اهتمام دائرة القضاء، بترسيخ ثقافة الحلول البديلة لفض المنازعات، ودعم المبادرات الهادفة إلى تسوية الخلافات ودياً، ولا سيما في القطاع الرياضي مع الإجراءات المطبقة في فرع محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي (كاس)، باعتباره أحد أربع مراكز على مستوى العالم، تتولي نظر مختلف النزاعات الرياضية، مع الحرص على تقديم حزمة من التسهيلات والإجراءات الميسرة، إلى جانب الاهتمام بتأهيل الكوادر القانونية للتعامل مع الدعاوى ذات الصلة.

وثمن التعاون مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والشركاء الاستراتيجيين في قرية الإمارات العالمية للقدرة، والهيئات والاتحادات الرياضية، في تنظيم المؤتمرات والفعاليات والبرامج التدريبية المتخصصة في القطاع الرياضي والتشريعات المنظمة له، والذي يؤدي دوراً مؤثراً في اقتصاد الدول وجذب الاستثمارات، وهو ما يستوجب مواكبة المستجدات على مستوى الاتحادات والمؤسسات الوطنية، سواء المختصة بالنشاط الرياضي أو الهيئات التحكيمية والجهات القضائية، لتتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.