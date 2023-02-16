العين تستضيف عمومية «الرجبي العربي»



رضا سليم (دبي)



تستضيف مدينة العين اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرجبي برئاسة قيس الظالعي، على هامش منافسات البطولة العربية لسباعيات الرجبي الثامنة للرجال والثالثة للسيدات التي يستضيفها اتحاد اللعبة بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة بملعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف، السبت على مدار يومين.

ويناقش الاجتماع تقرير اللجنة التنفيذية عن أعمال الاتحاد بالفترة الماضية واعتماده، واعتماد محضر اجتماع اللجنة التنفيذية السابق، واعتماد موعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية العادية القادمة بناءً على مقترح الأعضاء من اللجنة التنفيذية.

ووجه الاتحاد العربي الدعوة لكل الأعضاء لحضور الاجتماع الذي من المتوقع أن يحضر أغلب الاتحادات الأعضاء، بما فيها الاتحادات التي ليس لديها منتخبات في البطولة منها لبنان، والعراق، والمغرب، وسيكون الاجتماع الأول حضورياً بعد جائحة كورونا.

من ناحية أخرى، أجرى الاتحاد العربي تعديلات على مباريات المجموعة الأولى بعد اعتذار منتخب السودان عن عدم المشاركة في اللحظات الأخيرة ليتقلص عدد المنتخبات إلى ثمانية، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبنا الوطني وسوريا وفلسطين وتونس، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات مصر وليبيا والأردن والسعودية.

وأنهت اللجنة المنظمة العليا كافة الترتيبات للحدث العربي الذي يقام لأول مرة في الإمارات، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد، وقيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للعبة، ومحمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، وحمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد العربي، وحازم حسن المدير الإداري للاتحاد ونزار مهران، بجانب رؤساء اللجان العاملة بالبطولة.

كانت المنتخبات قد بدأت في التوافد على مدينة العين، في مقدمتهم السعودية وفلسطين، وتصل بقية المنتخبات اليوم الجمعة استعدادا للانطلاقة صباح السبت.

على جانب آخر، قرر الجهاز الفني لمنتخبنا للرجال استبعاد إبراهيم كمال قائد المنتخب من التشكيلة بسبب الإصابة التي لحقت له في التدريبات الأخيرة، كما تم اختيار محمد المرر قائداً للمنتخب خلفاً لزميله مهند شاكر الذي يغيب عن البطولة لظروف خاصة.