هجن الرئاسة تحرز رمزين في تحديات الإيذاع

دبي (الاتحاد)



توج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الفائزين برموز سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ وتسلم مضمرا هجن الشحانية محمد خالد العطية وجابر سالم فاران المري كأس «ميان» وبندقية «لازم» للابكار والجعدان المفتوح، بينما تسلم علي جميل الوهيبي ومحمد عتيق زيتون المهيري مضمرا هجن الرئاسة كأس وبندقية المحليات لـ «معزة» و«مشكور».

وتنافست المؤسسات الكبرى على مدار خمسة عشر شوطاً في الفترة الصباحية وتألقت هجن الشحانية بقيادة المضمر سالم فاران المري من خلال أول التحديات للأبكار الذي ذهب ناموسه إلى (الناوية) التي حققت توقيتاً وقدره 8:51:2 دقائق.

فيما كان التميز من نصيب هجن الرئاسة في ثاني الأشواط للجعدان الذي قاد من خلاله المضمر محمد زيتون المهيري «شاهين» إلى الصدارة بتوقيت بلغ 8:52:8 دقيقة.

وكسبت «وزن» لهجن الشحانية ناموس الشوط الثالث بعد ان قطعت رحلة السباق في زمن بلغ 8:55:0 دقيقة، وحقق المضمر محمد زيتون المهيري النقطة الثانية لهجن الرئاسة في الاشواط الرئيسة من خلال فوز «شاهين» بصدارة الجعدان بتوقيت وقدره 8:55:0 دقيقة.

وكان التوقيت الافضل في جميع الأشواط من نصيب «الجازي» لهجن الشحانية تحت قيادة المضمر جابر سالم فاران المري وبلغ 8:48:1 دقيقة.

وتتوقف السباقات صباح ومساء الجمعة على أن تعاود صباح ومساء السبت بإقامة سباقات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل والتي ستقام لمسافة ثمانية كيلومترات على مدار ثمانية وعشرين شوطاً بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية و12 شوطاً في الفترة المسائية.

من ناحية اخرى أعرب علي سعيد بن سرود عن إرتياح ملاك الهجن بتشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لختامي المرموم التراثي، وقال: لقد كان لحضور وتشريف سموه للمهرجان وقع كبير في نفوس ملاك الهجن وأثلج صدور الجميع.

واكد بن سرود ان حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعد ناموساً في حد ذاته خاصة في ظل المنافسة التي شهدتها منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ التي تألقت فيها المؤسسات الثلاث بشكل واضح، مضيفاً أن سباقات الهجن تحظى برعاية كبيرة ومتابعة خاصة من قيادتنا الرشيدة التي تولي هذا الموروث كل الاهتمام والرعاية مما جعلها تستقطب رواداً كثر من أبناء الوطن الذين ظلوا متمسكين بهذا الموروث الذي غرس في نفوسهم مقتدين بتراث الآباء والاجداد.

إلى ذلك، أبدى محمد عتيق بن زيتون المهيري مضمر هجن الرئاسة فرحته بالفوز بالرمز الرابع بالنسبة له في مهرجان ختامي المرموم عن طريق «مشكور» الفائز ببندقية الجعدان المحليات، مؤكداً أن ذلك توفيق من الله، وباهتمام ومتابعة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يولي هذه المؤسسة الكبيرة الرعاية والتوجيه، وأضاف بأن المنافسة كانت قوية، وأن جولة الكبار ستشهد منافسة أقوى وبحمد الله هجن الرئاسة في كامل جاهزيتها للأيام القادمة.

وأكد علي جميل الوهيبي الحاصل على كأس المحليات اليذاع عن طريق «معزة» أن المنافسة كانت قوية لأن معظم المطايا المشاركة من الصفوة وأضاف: حصلنا على هذا الرمز الغالي في وجود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي كان يتابع السباق والحمد لله حالفنا التوفيق ونتطلع للمزيد مقبل الأيام خلال منافسات الكبار.