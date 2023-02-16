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كأس رئيس الدولة للجولف في أبوظبي

كأس رئيس الدولة للجولف في أبوظبي
16 فبراير 2023 19:00

 
دبي (الاتحاد)

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أكمل اتحاد الجولف، جاهزيته لانطلاق كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2023، المقامة في نسختها الـ 11 على ملاعب نادي أبوظبي، يومي السبت والأحد المقبلين، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من مختلف المراحل السنية، وتشهد للمرة الأولى السماح للمقيمين في المنافسة على ألقابها.
وتواصل البطولة للعام الـ 11 على التوالي ارتباطها بمجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية، الراعي للحدث، بجانب رعايتها برامج الاتحاد الخاصة باكتشاف المواهب الناشئة، والدعم اللامحدود من مجلس أبوظبي الرياضي.
وقال اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف: يعمل اتحاد الجولف على مدار الساعة لإكمال الترتيبات قبل ضربة بداية البطولة التي تحمل اسماً غالياً على قلوب الإماراتيين، وتشهد للمرة الأولى إضافة «تحدي مهارات الصقور المستقبلية»، التي تمثل امتداداً لبرامج الاتحاد الخاصة باكتشاف مواهب اللعبة.
وأضاف: تشهد «نسخة 2023»، وللمرة الأولى السماح للمقيمين على أرض الدولة بمختلف الفئات العمرية بالمشاركة والمنافسة على ألقاب البطولة، في خطوة جديدة، ضمن جهود الاتحاد لزيادة انتشار اللعبة في الدولة، وتحقيق فوائد عدة أبرزها القدرة على الاستفادة من فئات المواليد والمقيمين في الانخراط التدريجي بالرياضة الإماراتية.
وقال عبد الفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الإمارات ورئيس إدارة الإعمال الدولية للبنك في منطقة الشرق الأوسط: يفخر «إتش إس بي سي» بالدعم المتواصل لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، من منطلق الواجب الوطني تجاه جميع شرائح المجتمع في المناشط الرياضية، وغيرها الكثير التي تقام على أرض دولتنا الحبيبة، خصوصاً أن البطولة تحمل اسماً عزيزاً وغالياً على قلوبنا جميعاً.
وأضاف: سعداء بمواصلة الشراكة مع اتحاد اللعبة، إذ إن تواجد «إتش إس بي سي» المتواصل في دعمه للبطولة يفتح عالماً من الفرص، يماثل تماماً أهداف البطولة التي تحمل تطلعات لاعبي الجولف الإماراتيين الموهوبين للانطلاق إلى الميدان نحو النجومية.

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