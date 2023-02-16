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نيمار.. «إنه العار»!

نيمار.. «إنه العار»!
16 فبراير 2023 18:48

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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لم يعد البرازيلي نيماردا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان يحظى بالإجماع، بين مشجعي ناديه الفرنسي، أو في وطنه الأم البرازيل. وإذا كان تعرضه للهجوم المستمر في باريس، سواء من أنصار النادي أو خبراء الكرة الفرنسية، بسبب أدائه الباهت وإصاباته المتكررة، وتركيزه على التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من تركيزه على كرة القدم، فإن الجديد في الأمر هو إنه بات هدفاً لهجوم أجهزة الإعلام البرازيلية، ما يعني أن المساس به والهجوم عليه أصبح مشروعاً ومتاحاً لعدد من معلقي البرامج التليفزيونية والصحفيين البرازيليين، بعد أن كان هو«الفتى المدلل» للكرة البرازيلية، وبعد أن كان الهجوم عليه «خط أحمر» في وطنه.
ولم يعد نيمار يرتقي في مستواه الكروي إلى مستوى البطولات والمباريات التي يخوضها، سواء مع ناديه الفرنسي أو منتخب بلاده، رغم المستوى الجيد الذي ظهر عليه في بداية هذا الموسم، قبل الذهاب إلى كأس العالم الأخيرة بقطر، لدرجة تصور معها بعض المشجعين الباريسيينو إنه عاد لمستواه العالي وسيكون حاسماً في دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، ولكنه خيّب آمال وطموحات الجميع.
ولم يكن تراجع المستوى هو السبب الوحيد الذي أثار حفيظة الكثيرين من المهتمين بكرة القدم، سواء على مستوى فرنسا أو في بلده البرازيل، وإنما أسلوب حياته الشخصية واحتفالاته الصاخبة والمتكررة، واهتمامه بالتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، أكثر من اهتمامه بكرة القدم ، ما تسبب في حرمانه من تعاطف الكثيرين في البرازيل أيضاً، على عكس حال صديقه المقرب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ظل في عز تراجع مستواه مع ناديه الفرنسي، يتمتع بحب الجميع في وطنه، ويعتبرونه ملكاً متوجاً ولا مساس به.
مقدم البرامج البرازيلي الشهير«نيتو» وجه إليه الانتقاد بكلمات قاسية في برنامجه «أوس دو نوس دا بولا»، وهتف قائلاً: نيمار؟ إنه العار، لقد فعل الشاب كليان مبابى في خمس دقائق، ما لم يفعله نيمار في مباراة بأكملها، في إشارة إلى مباراة بايرن ميونيخ الأخيرة في دورالـ 16لدوري الأبطال، والتي خسرها سان جيرمان صفر-1. وعلق قائلاً: لاعب مثل نيمار لا يكون جيداً إلا على «تيك توك» أو «أنستجرام».
أما إدواردو تيروني الإعلامي البرازيلي والصحفي بصحيفة «أوول سبورت»، فقد كان أكثر عنفاً في الهجوم على نيمار، وقال: فشل سان جيرمان اسمه نيمار، وعلق قائلاً: لاعب ملياردير وتصاحبه هالة إعلامية ضخمة ومتابعون بالملايين على شبكات التواصل الاجتماعي، ولكنه في كرة القدم أقل كثيراً مما يجب أن يكون.

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
بايرن ميونيخ
البرازيل
نيمار
كيليان مبابي
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