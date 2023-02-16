باتسو تخسر أمام المصنفة الخامسة في بطولة «تل أبيب للجودو»



أبوظبي (الاتحاد)



خسرت باتسو ألتان لاعبة منتخب الجودو، في المرحلة الثانية، من بطولة تل أبيب التي انطلقت صباح اليوم، في ضيافة الاتحاد الإسرائيلي، وإشراف الاتحاد الدولي، وتختتم السبت، بمشاركة 398 لاعباً من 52 دولة، في مقدمتهم «جودو الإمارات» الذي يشارك بلاعبة واحدة، والتي تهدف مشاركتها لحصد رصيد إضافي من النقاط في مشوار التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024».

وجاءت خسارة لاعبتنا الشابة ضمن منافسات وزن تحت 57 كجم أمام بطلة إسرائيل ليفي نلسون المصنفة الخامسة لهذا الوزن، بعد مباراة قوية، وسط مؤازرة جماهيرية امتدت إلى الوقت الذهبي، بعد التمديد، لتؤكد تطور مستواها من بطولة إلى أخرى، والذي وضح بفوزها على بطلة بولندا جوليا كولتشيلي الفائزة بألقاب بطولة العالم للناشئين للجودو عام 2019، وبطولة أنطاليا 2021 وبطولة جراند سلام في تل أبيب في 2022.

وشهد حفل الافتتاح حضور جماهيري كبير، وتعذر وصول لاعبة منتخبنا ميثاء النيادي لظروف الامتحانات، حيث تدرس في جامعة طوكيو.

وجرت مراسم قرعة البطولة أمس الأول بقاعة ديفيد إنتركونتيننتال، في تل أبيب عبر تقنية الفيديو، وبدأت بدقيقة صمت حداداً على ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، وارتدى منتخب تركيا خلال المباريات الافتتاحية شارات الحداد، وسط مؤازرة كبيرة من الرياضيين والجماهير، تقديراً لمشاركتهم التي تمثل رسالة لأسرة الجودو التي تضم في عضويتها 200 اتحاد.