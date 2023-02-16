السوبر المصري في أبوظبي 5 مايو

أبوظبي (الاتحاد)



تستضيف أبوظبي لقاء كأس السوبر المصري يوم 5 مايو المقبل، الذي يجمع الزمالك بصفته بطلاً لدوري 2021-2022 مع الفائز من نهائي كأس مصر الذي يجمع الأهلي وبيراميدز.

وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي، وأقيمت النسخة الماضية من كأس السوبر في أكتوبر 2022 باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز فيها الأهلي بثنائية.

ويتم الإعلان لاحقاً عن الملعب المستضيف للقاء القمة وتذاكر الدخول، وكافة المعلومات الأخرى التي تتيح للجماهير بتجربة استثنائية وفق أعلى معايير الاحتراف العالمية.