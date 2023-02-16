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ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس

ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
16 فبراير 2023 16:00


علي معالي (دبي)

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حدد اتحاد السلة 8 مارس المقبل موعداً لانطلاق المرحلة الثانية «ربع النهائي» من منافسات دوري رجال السلة التي يلتقي فيها الشارقة مع الوحدة على صالة الشارقة، والوصل مع البطائح في زعبيل، على أن تكون مباراتا الإياب 12 مارس المقبل، ومباراة ثالثة فاصلة إن وجدت 15 من نفس الشهر، حيث تقام منافسات هذه المرحلة بنظام (بست أوف 3).
يتأهل من هاتين المباراتين فريقان فقط ينضمان إلى شباب الأهلي والنصر بعد تأهلهما للمربع الذهبي بصدارة الفرسان ووصافة العميد، وسوف يتم تحديد موعد المرحلة الثالثة (نصف النهائي)، والمرحلة النهائية فيما بعد، نظراً للتشابك الكثير في المشاركات الخارجية، حيث يشارك شباب الأهلي في تصفيات آسيا بنظامها الجديد والذي يتم تطبيقه لأول مرة بنظام الذهاب والإياب.

دوري كرة السلة
الشارقة
الوحدة
الوصل
البطائح
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