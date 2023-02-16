تعرف على المشاركين في كأس الملك سلمان للأندية العربية

معتز الشامي (دبي)



بدأت التحضيرات لانطلاقة بطولة الأندية العربية لكرة القدم، والتي تم تغيير مسماها في «النسخة الجديدة» إلى كأس الملك سلمان للأندية، وتقام بين يوليو وأغسطس المقبلين، بمشاركة أكبر الأندية أبطال الدوريات، وصاحبة الجماهيرية.

وتبلغ جوائز البطولة 10 ملايين دولار، منها 6 ملايين لبطل للنسخة التي يرغب الاتحاد العربي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن تكون استثنائية في كل شيء.

وخاطب الاتحاد العربي اتحاد كرة القدم لترشيح ممثل الإمارات، ولا تزال المفاضلة بين العين والوحدة للمشاركة في البطولة، وهو ما يتحدد خلال الأسابيع المقبلة.

ووفق ما أعلن عنه الاتحاد العربي، تقام البطولة بمشاركة 37 فريقاً، تدخل أغلبها مرحلة التصفيات، لإكمال دور الـ16، ووفق مصادر صحيفة «الاتحاد»، يتأهل 10 أندية مباشرة إلى دور الـ16 الذي يقام بين أواخر يونيو وحتى أول أسبوع من أغسطس، بينما تلعب باقي الفرق تصفيات من مباريات ذهاباً وإياباً يتأهل منها 6 أندية لتكمل عقد دور الـ 16.

ووفق المصادر يتأهل مباشرة إلى دور الـ16 الأندية الكبيرة، وعلى رأسها الهلال والنصر والاتحاد ممثلو الدولة المستضيفة، والزمالك والأهلي «مصر»، والترجي «تونس»، والسد «قطر»، ويشارك شباب بلوزداد بصفته بطل الدوري الجزائري، بينما يتأهل الوداد من المغرب، بالإضافة إلى الرجاء حامل لقب النسخة الماضية.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد العربي، فإن البطولة تقام بنظام تصفيات تمهيدية ومن بعدها النهائيات التي تستضيفها السعودية في أبها والباحة والطائف.

وتقام البطولة بالنظام «التجمع» بداية من دور الـ16، والذي يقام بنظام المجموعات بواقع 3 مجموعات، تضم كل منها 4 فرق، ويتأهل منها الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل فريقين أصحاب الترتيب الثالث إلى ربع النهائي، على أن يقام دور الثمانية ونصف النهائي بخروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

وينتظر أن يشارك في التصفيات 27 فريقاً من السعودية ومصر والإمارات، الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، سوريا، الصومال، العراق، عُمان، فلسطين، قطر، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن.

وأكد رجاء الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي، أن البطولة تحمل اسماً غالياً على كل الرياضيين العرب، وتعد ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، مشيراً إلى أن الهدف هو أن تسهم البطولة في تطوير وتنمية كرة القدم في الوطن العربي، ودعم الأندية العربية، خصوصاً أن التوقيت سيكون إيجابياً ومناسباً للجميع، وقبل انطلاق الدوريات المحلية في معظم دول المنطقة.

وأوضح أن آلية المشاركة في البطولة، تم تعميمها على جميع الاتحادات الأعضاء لتسمية ممثليها، ويتم خلال الأسابيع المقبلة، الإعلان عن مواعيد التصفيات والنهائيات، بالتنسيق مع الاتحادات الأعضاء، والاتحاد السعودي مستضيف نهائيات البطولة.