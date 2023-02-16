حلبة ياس تستضيف تحدي لومان بمشاركة 48 سيارة



أبوظبي (الاتحاد)



تستضيف حلبة مرسى ياس في عطلة نهاية هذا الأسبوع منافسات الجولتين الختاميتين من سلسلة لومان الآسيوية، ضمن فعاليات المحطة الثالثة من سلسلة سباقات ياس، بمشاركة 48 سيارة تصطف على خط بداية السباق، سعياً للفوز بفرصة المنافسة في سباق لومان 24 ساعة العريق.

وكانت الجولتان الافتتاحيتان لسلسلة لومان الآسيوية لموسم 2023 قد انطلقتا في دبي خلال عطلة الأسبوع الماضي، لينتقل الحدث في جولتيه الختاميتين إلى أبوظبي لتحديد الفرق المؤهلة للمشاركة في منافسات النسخة رقم 100 من سباق لومان 24 ساعة.

وشهدت جولتا سلسلة لومان الآسيوية في دبي، التي تتكون كل منهما من سباق تحمل لمدة 4 ساعات متواصلة، تصدر السيارة رقم 24 التابعة لفريق ألجارف برو رايسينج أوريكا 7 جيبسون فئة LMP2، فيما يتصدر فريق MV2S رايسينج ترتيب الفريق في فئة LMP3، وبالرغم من النتائج القوية التي حققها فريق والكنهورست موتورسبورت من خلال سيارته رقم 34 في جولتي دبي، إلا أن مكانه على خط انطلاق لومان 24 ساعة ليس مضموناً كلياً، ومن المتوقع أن تشهد عطلة أسبوع سلسلة لومان الآسيوية في أبوظبي منافسات عالية الندية ومواجهات قوية في السباقين اللذين يمتد كل منهما على مدار أربع ساعات متواصلة للفوز بفرصة المشاركة في سباق لومان 24 ساعة العريق، الذي يقام في فرنسا لاحقاً هذا العام.

كما تشهد بطولة فورمولا 4 الإمارات ختاماً حماسياً في أبوظبي بعد موسم مذهل مع السباقات التي أقيمت في دبي والكويت، وتسدل البطولة الستار على منافستها لموسم 2023 في حلبة مرسى ياس، وتشهد عطلة الأسبوع هذه إقامة ثلاث جولات حافلة بالمنافسة، إذ يتصدر سائقا فريق مومباي فالكونز جايمس وارتون وتوكا تابونين ترتيب السائقين وتفصل بينهما 6 نقاط، ويتبعهما عن كثب سائق فريق بريما رايسينج أوغو أوجوتشوكو، والذي تمكن من الاقتراب منهما بفضل تحقيقه أربعة انتصارات.

كما يختتم فريق ياس هيت للسباقات موسمه الافتتاحي الناجح في بطولة فورمولا4 الإمارات في موطنه على مسار حلبة مرسى ياس، ويسعى الفريق للصعود إلى منصة التتويج مجدداً بعد أن حقق سائقه كيانو الأزهري المركز الثاني في دبي خلال عطلة الأسبوع الماضي.

وتشهد عطلة نهاية الأسبوع أيضاً الجولة الأخيرة من بطولة فورمولا الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تقام السباقات الثلاثة الأخيرة على روزنامة البطولة في عطلة نهاية هذا الأسبوع، ليتم تحديد الفائز باللقب على مسار حلبة مرسى ياس.