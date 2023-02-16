«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة



دبي (الاتحاد)



كشف فريق العمل التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني عن تبنيه مفهوماً جديداً يتماشى مع إعلان العام الجاري عاماً للاستدامة، وذلك خلال فعاليات النسخة الثامنة من الحدث في الثاني من مارس المقبل التي تقام تحت شعار «الإمارات تجمعنا».

واستعرض فريق العمل التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني سبل تحقيق هذا التوجه من خلال الفعاليات الرياضية التي ستقام على مدار 24 ساعة كاملة، سيتم فيها التركيز على الأنشطة الرياضية المستدامة عبر استخدام الوسائل والأدوات التي تحقق ذلك، مثل استخدام الدراجات الهوائية والمشي، والتقليل من استخدام المركبات في هذا اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق الذي عُقد أمس باستخدام تقنية الاتصال المرئي برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، وحضور الأعضاء المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وأحمد العبدولي، مدير إدارة الرياضة المجتمعية بالهيئة العامة للرياضة، والعميد الركن عبيد علي المنصوري، مدير مديرية الإعلام والاتصال المؤسسي بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وشريف العوضي، ممثل إمارة الفجيرة، وعبدالله سلطان، ممثل إمارة أم القيوين، وفهد عبدالله بن جمعه، ممثل إمارة رأس الخيمة، والدكتورة فاطمة كلبت، مدير إدارة الإرشاد وجودة الحياة بوزارة التربية والتعليم، والعنود الفلاسي، من مكتب الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وناصر الزعابي، المستشار بوزارة تنمية المجتمع، ومحمد الشاطري وناصر المري، من مجلس أبوظبي الرياضي، وعمر الكندي، اختصاصي أول فعاليات مجتمعية بمجلس دبي الرياضي، وياسر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، والدكتور حميد خميس، من اتحاد الشرطة الرياضي، وعبدالله أحمد البكر، مدير قسم الفعاليات بالانتداب بدائرة التنمية السياحية بعجمان.

وشهد الاجتماع تبادل الأفكار والمقترحات لإنجاح النسخة الثامنة من الحدث، خاصة التي تخدم مفهوم الاستدامة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، إذ تفاعل جميع الأعضاء مع المقترح، وقدموا أفكاراً مثمرة مثل إعادة تدوير بعض المواد واستخدامها في الأنشطة والفعاليات المصاحبة لليوم الرياضي الوطني، والبحث عن آليات وأساليب مبتكرة عوضاً عن التقليدية، والاستفادة من العناصر المستخدمة مسبقاً لتنفيذ أنشطة متنوعة، مؤكدين أن الدعوة موجهة لفئات المجتمع كافة للمشاركة فيه، على أن يكون منطلقاً أو بداية لاستدامة النشاط الرياضي طوال العام لدى الجميع، وتبني أسلوب حياة صحي ورياضي.

من جانبه، أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن النسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني ستشهد إقامة فعالية رياضية تدعم مفهوم الاستدامة تماشياً مع توجهات الدولة في هذا الشأن، وكذلك إعلان مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) الذي عقد شهر أكتوبر من العام الماضي، ودعا الحكومات والسلطات الرياضية والمجتمع الرياضي الأوسع إلى الاستفادة القصوى من الاستثمارات المسخرة للمناسبات الرياضية الكبرى والحماس الذي يصاحبها من أجل ترك إرث أكثر استدامة من الفوائد الصحية للمجتمعات، وتعزيز النشاط البدني من خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.