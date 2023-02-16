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الرياضي

«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»

«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
16 فبراير 2023 15:45

 الشارقة (الاتحاد)

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تطلق مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة 26 فبراير، مهرجاناً مجتمعياً بعنوان «الطوق الذهبي» الرياضي، تجسيداً لنهج المؤسسة في نشر الممارسات الرياضية بين أفراد المجتمع، وتتلخص فكرة المهرجان الذي يقام على شاطئ خورفكان، في إقامة بطولة كرة السلة «3 في 3»، بمشاركة لاعبات من مختلف الأعمار، من خلال التنافس بين فريقين على سلة واحدة، وكل فريق مكون من 3 لاعبات ولاعبة احتياط.
وتهدف مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من وراء إطلاق فعالية الطوق الذهبي، إلى نشر رياضة كرة السلة في المجتمع النسائي، والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة.
ويتوج الفريق الفائز بالمركز الأول بكأس وميداليات ذهبية، فيما يحصل الفريق الثاني على الميداليات الفضية، بينما يحصل الفريق الفائز بالمركز الثالث على الميداليات البرونزية.
وأوضحت نورة الحمر، رئيسة قسم الرياضة المجتمعية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن المؤسسة دائماً تسعى إلى ترسيخ الثقافة الرياضية للمرأة والتوعية المجتمعية بأهميتها، عبر تعزيز ممارسة الرياضة، ويتحقق من خلال إيجاد بيئة رياضة محفزة لممارسة النشاط الرياضي في ظل أجواء سليمة. 

الشارقة
مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة
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