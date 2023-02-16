«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة



أبوظبي (الاتحاد)



عقدت اللجنة البيطرية في الاتحاد الدولي للفروسية اجتماعاً افتراضياً مع اللجنة البيطرية باتحاد الفروسية والسباق، للاطلاع على آخر الاستعدادات لاستقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة والمقرر وصولها يوم السبت المقبل.

وتم الرد على كافة استفسارات ملاك الخيول حول استقبال خيولهم المشاركة، والتأكيد على اتخاذ كل الترتيبات الخاصة بالفحوص البيطرية والحجر البيطري، وتقام فعاليات البطولة في 25 فبراير الجاري بقرية بوذيب الدولية للقدرة، بمشاركة 129 فارساً من 37 دولة في 6 مسارات، وتشهد حملة توعية مبتكرة للجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.

وأكد الخبير البريطاني مايكل جيل جاهزية الإسطبلات المخصصة لاستقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة، حيث يتم توزيعها على كل إسطبل حسب المعايير المتبعة قبل انطلاق البطولة. وأوضح جيل - الذي تم التعاقد معه للإشراف على إسطبلات البطولة - أن الترتيبات الجارية الآن في قرية بوذيب الدولية للقدرة، والتي تابعها ميدانياً تكشف عن درجة جيدة من الإعداد والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بعملية التهيئة المطلوبة لاستقبال هذا الحدث المهم، خاصة بعد الإعلان عن المشاركة الكبيرة في البطولة لنحو 129 فارساً يمثلون 37 دولة.

وقال: إن محور عملي مرتبط بتوزيع الإسطبلات على الخيول المشاركة بعد استقبالها في الدولة، حيث تبذل اللجنة المنظمة جهوداً كبيرة تعكس القيمة العالية للتجهيزات التي قامت بها دولة الإمارات في هذا الخصوص، كما اطلعت على مستوى الترتيبات في المتطلبات الخاصة بمنطقة التبريد والمسارات وترتيبها وتجهيزها، والفندق الميداني والفحص البيطري، وتعقيم الإسطبلات لاستقبال الخيول، وتجهيز العيادة البيطرية وفق أفضل المعايير.

وأكد أن اتحاد الفروسية سيقدم تجربة نموذجية تعكس قدراته الممتازة في التجهيزات الخاصة بالفحص البيطري، وإسطبلات الحجر البيطري ومظلات استراحة الخيول، والبرنامج التدريبي للخيول المشاركة، والمسار الخاص بالخيول المحلية والدولية، حيث تم عقد اجتماع مع اللجنة المنظمة للاطلاع على الترتيبات الجارية في قرية بوذيب الدولية للقدرة، والتأكد من إنجاز كل هذه الأمور بأعلى معايير الجودة.