منتخب اليد يشارك في تصفيات الأولمبياد

رضا سليم (دبي)



قررت لجنة المنتخبات باتحاد اليد برئاسة فيصل الطواش، مشاركة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية للرجال التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 28 أكتوبر المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الإعداد للمنتخب قبل التصفيات والمدرب الجديد الذي سيقود المنتخب في التصفيات وأيضاً البطولة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم والتي ستقام في يناير 2024.

من ناحية أخرى، يدخل الدور نصف النهائي لدوري أقوياء اليد مرحلة الجولة الأخيرة من دوري المجموعات، حيث يلتقي دبا الحصن مع النصر بصالة الحصن الجمعة ضمن المجموعة الثانية، فيما يلتقي السبت في المجموعة نفسها الشارقة والجزيرة بصالة الملك الشرقاوي، وتستكمل المباريات السبت بالمجموعة الأولى، فيلتقي مليحة مع العين بصالة مليحة، وشباب الأهلي مع الوصل بصالة النهدة.

ويتصدر الفرسان قمة المجموعة الأولى بخمس نقاط من فوز وتعادل، يليه في الوصافة مليحة والعين ولكل منهما 4 نقاط، ثم الوصل الأخير برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر الشارقة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بالفوز في مباراتين، يليه النصر والجزيرة برصيد 4 نقاط ودبا الحصن نقطتين، وتحدد الجولة الأخيرة الترتيب النهائي للمجموعتين.