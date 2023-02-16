الجمعة 17 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منتخب اليد يشارك في تصفيات الأولمبياد

منتخب اليد يشارك في تصفيات الأولمبياد
16 فبراير 2023 14:44

 

رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: التواصل والتعايش والتعاون نهج الإمارات الثابت
مجلس التوازن شريك رئيسي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023


قررت لجنة المنتخبات باتحاد اليد برئاسة فيصل الطواش، مشاركة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية للرجال التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 28 أكتوبر المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الإعداد للمنتخب قبل التصفيات والمدرب الجديد الذي سيقود المنتخب في التصفيات وأيضاً البطولة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم والتي ستقام في يناير 2024.
من ناحية أخرى، يدخل الدور نصف النهائي لدوري أقوياء اليد مرحلة الجولة الأخيرة من دوري المجموعات، حيث يلتقي دبا الحصن مع النصر بصالة الحصن الجمعة ضمن المجموعة الثانية، فيما يلتقي السبت في المجموعة نفسها الشارقة والجزيرة بصالة الملك الشرقاوي، وتستكمل المباريات السبت بالمجموعة الأولى، فيلتقي مليحة مع العين بصالة مليحة، وشباب الأهلي مع الوصل بصالة النهدة.
ويتصدر الفرسان قمة المجموعة الأولى بخمس نقاط من فوز وتعادل، يليه في الوصافة مليحة والعين ولكل منهما 4 نقاط، ثم الوصل الأخير برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر الشارقة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بالفوز في مباراتين، يليه النصر والجزيرة برصيد 4 نقاط ودبا الحصن نقطتين، وتحدد الجولة الأخيرة الترتيب النهائي للمجموعتين.

الإمارات
منتخب اليد
اتحاد كرة اليد
دوري أقوياء اليد
آخر الأخبار
سيكون المستشار الألماني أولاف شولتس وماكرون وكاملا هاريس من كبار المسؤولين الذين سيحضرون المؤتمر
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية تهيمن على مؤتمر ميونيخ
اليوم 07:30
يوفنتوس يتعثر مجدداً
الرياضي
يوفنتوس يتعثر مجدداً
اليوم 02:38
متضررون من الزلزال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في كهرمان مرعش (رويترز)
عربي ودولي
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
اليوم 02:00
محتج لبناني أمام بنك أضرمت فيه النيران احتجاجاً على القيود المفروضة على الودائع (رويترز)
عربي ودولي
غضب «المودعين» يحرق بنوك بيروت
اليوم 02:00
مدينة صبراتة الليبية (أرشيفية)
عربي ودولي
اتصالات مصرية للإفراج عن 6 أقباط مختطفين في ليبيا
اليوم 01:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©