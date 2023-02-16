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«دبي البحري» ومؤسسة الإمارات يوقعان مذكرة تفاهم

«دبي البحري» ومؤسسة الإمارات يوقعان مذكرة تفاهم
16 فبراير 2023 15:00

 
دبي (الاتحاد)

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وقع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومؤسسة الإمارات مذكرة تفاهم في إطار الجهود المشتركة لتطوير العمل ورفع كفاءة فرق العمل، وترسيخ المسؤولية المجتمعية في العديد من المجالات والجوانب، تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للطرفين، ومن أجل تبادل المعارف والخبرات والتنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
جرت مراسم توقيع المذكرة في احتفالية مصغرة بمقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بوحدة فريق فيكتوري الإدارية في جبل علي، بحضور أحمد طالب الشامسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اللذين قاما بالتوقيع على المذكرة بحضور مدراء ورؤساء الأقسام من الطرفين.
وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من رؤية ورسالة مؤسسة الإمارات في العمل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية ورفع كفاءات الكوادر العاملة، من خلال البرامج المبتكرة وفق الدراسات والأبحاث، بما يلبي كافة المتطلبات نحو تنمية مستدامة، تماشياً مع نهج قيادتنا الرشيدة التي أعلنت 2023 عاما للاستدامة.
ومن جانبه أكد محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة الإمارات يأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وفي إطار جهود النادي الحثيثة لتطوير منظومة الرياضات البحرية على مستوى الإمارة، وتوفير بيئة جذابة لتشجيع مختلف شرائح المجتمع لممارسة الألعاب والرياضات البحرية، خاصة أن دبي تتمتع بشواطئ وسواحل ساحرة وممتدة وواجهات مائية حضرية فرضت أسلوب حياة جديداً، إلى جانب استمرار دور النادي في ترسيخ مفهوم الرياضات المحلية لإحياء ماضي الآباء والأجداد. 

دبي
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
مؤسسة الإمارات
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