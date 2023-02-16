ريال مدريد يرفض «المستحيل»



برلين (د ب أ)

قال إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إنه «لا شيء مستحيل»، حيث تعهد الفريق بالكفاح من أجل لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ونجح ريال مدريد في تقليص الفارق الذي يفصله عن غريمه برشلونة في صدارة الدوري إلى ثماني نقاط، بعدما تغلب على إلتشي 4 - صفر، في ختام المرحلة الحادية والعشرين.

وجاء فوز ريال مدريد، بعد أن أهدر نقاط في أربع من مبارياته التسع السابقة في الدوري، بينما حقق برشلونة ستة انتصارات متتالية، ليعزز موقعه في الصدارة.

ولم يخسر برشلونة أي مباراة في الدوري، منذ هزيمته أمام ريال مدريد 1- 3 في الكلاسيكو في 16 أكتوبر الماضي.

وقال كامافينجا في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة: لا يوجد مستحيل في هذا النادي، رأينا ذلك العام الماضي في دوري أبطال أوروبا، نكافح حتى النهاية كي نفوز بالدوري الإسباني.

وتقدم ريال مدريد في المباراة بهدف سجله ماركو أسينسيو ثم تبعه كريم بنزيمة بثنائية، قبل أن يضيف لوكا مودريتش الهدف الرابع للفريق.

وجاء الفوز بعد أيام من تتويج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية في المغرب بالفوز على الهلال السعودي في المباراة النهائية.

وقال كامافينجا: أود أن أشكر الجماهير على دعمها لنا، ونحن سعداء بهذا الفوز، الفريق يتمتع بحال جيد وسنواصل المضي قدماً. وأضاف: هو شهر صعب، لكننا سنقدم كل ما بوسعنا.

وقال داني سيبايوس الذي شارك أساسياً في المباراة، وحل مكانه مودريتش في الدقيقة 68، إن فارق الثماني نقاط يمكن التغلب عليه. وأضاف: كان من المهم أن نحقق الفوز كي نضاهي انطلاقة برشلونة، ثماني نقاط ليس فارقاً لا يمكن التغلب عليه، وهذا الفريق يستحق الكفاح حتى النهاية، وهذا ما سنفعله حتى آخر مباراة.

وقال ناتشو لاعب الفريق: إن الفوز على إلتشي عزز الثقة في الوقت المناسب.

وأضاف ناتشو: شباك نظيفة ومباراة شهدت عدة أهداف، لا يمكن أن أتمنى أكثر من ذلك، الفريق قدم أداءً متكاملاً، رغم المستوى الحالي لإلتشي.

وتابع: كنا بحاجة لحصد النقاط كي نواصل الصراع على لقب الدوري، هذه النقاط الثلاث تعني أننا ما زلنا في إطار المنافسة.