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الرياضي

جوردان يتبرع لـ «تمنى أمنية»

جوردان يتبرع لـ «تمنى أمنية»
16 فبراير 2023 14:45

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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يتبرع أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان بمبلغ قياسي قدره 10 ملايين دولار لمؤسسة «مايك إي ويش» (تمنى أمنية) للاحتفال بعيد ميلاده الستين، وفق ما جاء في بيان.
يُعتبر تبرع نجم شيكاغو بولز السابق لهذه الجمعية، والذي يهدف إلى تحقيق أمنيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامَين و18 عامًا والذين يعانون من أمراض خطيرة، الأكبر في تاريخ المنظمة غير الربحية ومقرها ولاية أريزونا، والتي تأسست منذ 43 عاماً.
يملك حامل لقب دوري «أن بي إيه» ست مرات ارتباطاً طويلاً مع المنظمة، حيث عمل أولاً معها في عام 1989.
وجاء في بيان للمؤسسة أن الملياردير الذي يبلغ عامه الستين الجمعة يأمل في أن تُلهم لفتته الآخرين للتبرع للمؤسسة.
ونقل البيان عن جوردان قوله: على مدار 34 عاماً الماضية، تشرفت بالشراكة مع «مايك اي ويش» والمساعدة في جلب الابتسامة والسعادة للعديد من الأطفال.
وأضاف: رؤية صمودهم وقوتهم خلال هذه الأوقات العصيبة من حياتهم كانت حقاً مصدر إلهام، لا يمكنني التفكير في هدية عيد ميلاد أفضل من رؤية الآخرين يشاركونني في دعم «مايك اي ويش»، حتى يتمكن كل طفل من تجربة سحر تحقيق أمنيته.
يعتبر الكثيرون جوردان أفضل لاعب كرة سلة في التاريخ، إذ توج بجائزة أفضل لاعب في النهائيات 6 مرات وأفضل لاعب في الدوري 5 مرات.

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