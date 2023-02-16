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الرياضي

جوارديولا يشيد بكفاءة «السيتي»

جوارديولا يشيد بكفاءة «السيتي»
16 فبراير 2023 14:13

 
لندن (د ب أ) 

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أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بكفاءة الفريق، بعدما نجح في انتزاع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على حساب أرسنال، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن مسابقة الدوري لم تحسم بعد.
وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه أرسنال 3 - 1 مساء أمس الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي، لينتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري من أرسنال الذي كان يحتلها منذ الأسبوع الثالث من الموسم.
وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله كيفن دي بروين في الدقيقة 24 ثم تعادل أرسنال بهدف للاعب بوكايو ساكا في الدقيقة 42، قبل أن يحسم مانشستر سيتي المباراة لمصلحته بهدفين سجلهما جاك جريليش وإيرلينج هالاند في الدقيقتين 72 و82.
ووصف جوارديولا المباراة بأنها كانت صعبة، وأثنى على طريقة لعب أرسنال، وقال: كانت المباراة متكافئة.
وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا»: إن اللعب أمامهم لم يكن سهلاً، حيث يجيدون بناء الهجمات، كنا حاضرين في المباراة، وكفاءة اللاعبين أحدثت الفارق.
ورغم انتزاع الصدارة، حذر جوارديولا من أن المسابقة لم تحسم ولا يزال يتبقى الكثير في الموسم الحالي.
وقال جوارديولا: لا تزال هناك العديد من المباريات، كما أن منافسات دوري الأبطال قادمة، وكذلك الدوري الأوروبي، لكن المهم هو أننا كنا متأخرين قبل أسابيع قليلة بفارق ثماني أو تسع نقاط، والآن أهدروا «أرسنال» بعض النقاط، ونحن جئنا هنا لاستغلال الفرصة والفوز بالمباراة.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
أرسنال
جوارديولا
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