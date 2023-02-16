خميس إسماعيل يغيب عن «الراقي» أمام «العنابي»

علي معالي(دبي)



يفتقد البطائح جهود خميس إسماعيل لاعب الوسط، وأحد الركائز الأساسية في خطط المدرب سعيد شخيت للمباراة الثانية على التوالي، للإصابة التي حرمته من المشاركة مع «الراقي» أمام بني ياس ضمن التي انتهت بالتعادل 2-2.

وشعر خميس إسماعيل «33 عاماً» بآلام في ظهره، لم يتمكن من دخول التشكيلة، ويعد واحداً من أصحاب الخبرات والعناصر المتميزة في الفريق، حيث شارك هذا الموسم في 11 مباراة بـ «دوري أدنوك للمحترفين» بواقع 793 دقيقة، وشارك في 10 مباريات أساسياً.

ويضع المغربي سعيد شخيت مدرب الفريق في تدريب اليوم اللمسات الأخيرة على تشكيلة وخطة «الراقي» استعداداً لمباراة الجمعة أمام الوحدة في «الجولة 17» على استاد آل نهيان في أبوظبي، ويحتل البطائح المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة، ويسعى للعودة من ملعب «أصحاب السعادة» بنتيجة إيجابية، حتى يدخل أكثر إلى منطقة الأمان.