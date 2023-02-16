أرسنال.. حزن وإحباط

لندن (د ب أ)

اعترف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بأن جميع لاعبيه يشعرون بالإحباط عقب الهزيمة أمام مانشستر سيتي 1- 3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس «الأربعاء»، والمؤجلة من المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وكان أرسنال متصدراً الدوري بفارق ثماني نقاط قبل أسابيع قليلة، ولكنه فقدها أمس، حيث تقدم مانشستر سيتي للمركز الأول، متفوقاً بفارق الأهداف أمام أرسنال الذي تلقى الهزيمة الثالثة، خلال آخر أربع مباريات له في كل المسابقات.

واعترف أرتيتا بإصابة لاعبيه بالإحباط، لكنه طالبهم بالتحلي بمزيد من القوة والحماس من أجل الاستمرار.

وقال أرتيتا عقب مباراة أمس: نشعر جميعاً بالإحباط، خاصة أن اللاعبين يدركون أنه كان بإمكانهم تقديم ما هو أفضل بكثير في المباراة، وتحقيق نتيجة مختلفة تماماً، لكننا منحنا المباراة للمنافس. وأضاف: علينا حصد النقاط، لأن الأداء حاضر بالتأكيد، ما قدمناه أمام هذا الفريق لم يكن المباراة التي أراد لاعبونا تقديمها، ولم نتسم بالحسم الكافي في استغلال فرصنا، وهذا ما علينا تحسينه.