الجمعة 17 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أرسنال.. حزن وإحباط

أرسنال.. حزن وإحباط
16 فبراير 2023 13:38

لندن (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
السيتي.. «7 انتصارات» متتالية بـ«ملعب الإمارات»
جوارديولا يشيد بكفاءة «السيتي»

اعترف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بأن جميع لاعبيه يشعرون بالإحباط عقب الهزيمة أمام مانشستر سيتي 1- 3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس «الأربعاء»، والمؤجلة من المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وكان أرسنال متصدراً الدوري بفارق ثماني نقاط قبل أسابيع قليلة، ولكنه فقدها أمس، حيث تقدم مانشستر سيتي للمركز الأول، متفوقاً بفارق الأهداف أمام أرسنال الذي تلقى الهزيمة الثالثة، خلال آخر أربع مباريات له في كل المسابقات.
واعترف أرتيتا بإصابة لاعبيه بالإحباط، لكنه طالبهم بالتحلي بمزيد من القوة والحماس من أجل الاستمرار.
وقال أرتيتا عقب مباراة أمس: نشعر جميعاً بالإحباط، خاصة أن اللاعبين يدركون أنه كان بإمكانهم تقديم ما هو أفضل بكثير في المباراة، وتحقيق نتيجة مختلفة تماماً، لكننا منحنا المباراة للمنافس. وأضاف: علينا حصد النقاط، لأن الأداء حاضر بالتأكيد، ما قدمناه أمام هذا الفريق لم يكن المباراة التي أراد لاعبونا تقديمها، ولم نتسم بالحسم الكافي في استغلال فرصنا، وهذا ما علينا تحسينه.

الدوري الإنجليزي
أرسنال
مانشستر سيتي
ميكيل أرتيتا
آخر الأخبار
سيكون المستشار الألماني أولاف شولتس وماكرون وكاملا هاريس من كبار المسؤولين الذين سيحضرون المؤتمر
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية تهيمن على مؤتمر ميونيخ
اليوم 07:30
يوفنتوس يتعثر مجدداً
الرياضي
يوفنتوس يتعثر مجدداً
اليوم 02:38
متضررون من الزلزال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في كهرمان مرعش (رويترز)
عربي ودولي
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
اليوم 02:00
محتج لبناني أمام بنك أضرمت فيه النيران احتجاجاً على القيود المفروضة على الودائع (رويترز)
عربي ودولي
غضب «المودعين» يحرق بنوك بيروت
اليوم 02:00
مدينة صبراتة الليبية (أرشيفية)
عربي ودولي
اتصالات مصرية للإفراج عن 6 أقباط مختطفين في ليبيا
اليوم 01:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©