بيانيتش.. «الصفقة الناجحة»

سلطان آل علي (دبي)

تتابع الأنظار البوسني ميراليم بيانيتش، منذ أن انضم إلى الشارقة في سبتمبر الماضي، للوقوف على ما يقدمه النجم الكبير صاحب القيمة الفنية والسوقية، خاصة أنه دافع عن ألوان أكبر أندية أوروبا مثل يوفنتوس وبرشلونة.

وضع العديد من الجماهير والنقاد والشارع الرياضي علامة استفهام على مستوى بيانيتش مع «الملك» منذ انضمامه، والبعض وصف تجربته بـ «الفاشلة» وغير المؤثرة، إلا أن واقع الأرقام والتأثير يصف الحالة بطريقة مغايرة.

وفي هذا السياق، إذا ما نظرنا إلى تأثير بيانيتش على الشارقة في الدوري، والذي يتمثل بشكل رئيسي في النتائج، نجد أنّ ما يحدث عكس ما يتردد، والأرقام تشير إلى أنّه عندما يلعب بيانيتش مع الشارقة لمدة شوط واحد فأكثر لا يخسر الفريق إطلاقاً، وحدث ذلك في 8 مباريات، تفوق الشارقة في 7 منها، وتعادل مرة وحيدة أمام الجزيرة 3-3.

وعلى مستوى التهديف، سجل الشارقة 25 هدفاً، بمعدل يتجاوز 3 أهداف في كل مباراة، كما أنه لم يستقبل إلا 5 أهداف، وخرج في 6 مرات بشباك نظيفة، من أصل 8 مباريات، حيث لم يستقبل أهدافاً إلا في مباراة الجزيرة وعجمان بالدور الأول، وبذلك حقق الشارقة 22 نقطة من أصل 24 ممكنة، بحضور بيانيتش، وهو ما يشكل 92% من إجمالي النقاط.

وأسهم النجم البوسني في تسجيل 30% من الأهداف «7 أهداف»، سجل 4 وصنع 3، وهو ثالث المساهمين في الفريق، بعد ألكاسير بـ 12 هدفاً، وكايو 10 أهداف.

وكل هذه الأرقام تنقلب رأساً على عقب، عندما يغيب بيانيتش، أو يشارك في أقل من شوط واحد مع الفريق، وحدث ذلك في 7 مباريات منذ انضمامه، فاز فيها الشارقة مرتين فقط، وتعادل 3 مرات، وخسر مرتين.

ويتأثر الجانب الهجومي للفريق بشكل واضح في غيابه، حيث لم يسجل إلا 6 أهداف، وينخفض المعدل مما يتجاوز 3 أهداف في كل مباراة في حال حضوره إلى أقل من هدف كل مباراة، في حين أن الفريق استقبل عدد الأهداف نفسها بـ 5 أهداف، ولكن في 7 مباريات، كما أنه لم يحافظ على شباكه إلا مرتين.

وبذلك حقق الشارقة 9 نقاط فقط من 21، ما يشكل نسبة 43%، أي أنّ نسبة حصد النقاط تنخفض إلى ما يقارب 50% عندما لا يشارك بيانيتش لمدة 45 دقيقة فأكثر.

وبالنسبة للأرقام الفنية الفردية، يتميز بيانيتش هذا الموسم بأنه يملك أعلى معدّل تمريرات بينية بـ 3.6 تمريرة كل مباراة، كما أنه صاحب أعلى معدل للتمريرات الطويلة الصحيحة بـ 7 في كل مباراة. وفي بناء الهجمات ونقل اللعب إلى الأمام، يأتي بيانيتش في المركز الثاني بالدوري بمعدل التمريرات التقدمية التي يبلغ عددها 12 في كل مباراة.

وفي التمرير بشكل عام، يحتل بيانيتش المركز الثامن بمعدل 58 تمريرة صحيحة في كل مباراة، أما على صعيد صناعة الفرص، فهو يأتي ثالثاً بصناعة 3.1 فرصة في كل مباراة.