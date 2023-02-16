سيتي وبينونة يفتتحان «الجولة 22» لدوري الأولى



معتصم عبدالله (دبي)



تقص مباراة سيتي أمام ضيفه بينونة مساء الجمعة، على ملعب نادي النصر بدبي، شريط «الجولة 22»، من «دوري الدرجة الأولى»، والتي تستكمل السبت بمباريات الذيد ومسافي، الرمس والتعاون، فرسان هسبانيا والجزيرة الحمراء، وتختتم الأحد بمواجهات حتا والفجيرة، العربي والحمرية، العروبة ودبا الحصن، والإمارات وجلف أف سي.

ويتنافس سيتي صاحب المركز 16 برصيد 13 نقطة، وضيفه بينونة الـ 15 برصيد 15 نقطة، للهروب من قاع الترتيب الذي يحتله فرسان هسبانيا برصيد 6 نقاط، بعدما خسر الأخير أمام بينونة 1-2 في الجولة الماضية، فيما خسر سيتي 0-1 أمام دبا الحصن «الوصيف» ضمن ذات الجولة.

ويبدو «سباق القاع» أكثر إثارة في الموسم الحالي 2022- 2023 لدوري الأولى، في ظل اعتماد هبوط الناديين الحاصلين على المركزين الأخيرين في جدول الترتيب، إلى مصاف دوري الثانية بنهاية الدوري.

وتقام مسابقة الدوري في الموسم الحالي من دورين بنظام الذهاب والإياب، وتقام المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولاً في جدول المباريات، فيما يستثنى فريق واحد للراحة في كل جولة من جولات المسابقة، ويتأهل بطل ووصيف الدوري بنهاية الموسم إلى دوري المحترفين.