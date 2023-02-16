38 هدفاً في افتتاحية «ذهبية دبي للبولو»



رضا سليم (دبي)



شهدت ضربة البداية لكأس دبي الذهبية للبولو، التي انطلقت بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية 38 هدفاً، منها 17 هدفاً في المباراة الأولى التي جمعت بين «الحبتور أيفزا» بقيادة محمد الحبتور، و«بنجاش دودسون وهوريل»، بقيادة حيدر بنجاش، وحسمها «الحبتور» 10-7.

فاز «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، على «مهرة ومجموعة أياكس للاستثمار» بقيادة طارق الحبتور 11-10.

جاءت مباراة الافتتاح بين «الحبتور أيفزا» و«بنجاش» قوية من بدايتها، حيث تقدم «الحبتور» بثلاثية في الشوط الأول، وحافظ على صدارته في الشوط الثاني بالهدف الرابع، وتقلصت النتيجة إلى «5-4»، وفي الشوط الرابع، استثمر «الحبتور» الضربات الجزائية نتيجة أخطاء «بنجاش دودسون وهوريل»، ليتسع الفارق إلى هدفين 7-5، وأدرك بنجاش التعادل 7-7 في الشوط الخامس، إلا أن الحبتور رد بقوة، وسجل 3 أهداف ليحسم المواجهة لمصلحته 10-7.

وفي المباراة الثانية، قدم «إيه إم» و«مهرة» مستوى متميزاً، أمام جمهور كبير يتقدمه راشد الحبتور مالك فريق «مهرة راشد الحبتور»، وفادي دباغ رئيس «مجموعة أياكس للاستثمار» وتبادل الفريقان التسجيل هدف بهدف من بداية الشوط الثاني وحتى الرمق الأخير من المباراة التي شهدت سبع حالات تعادل، حيث تقدم «أيه إم» في الشوط الأول 4-2، وتعادل مهرة في الشوط الثاني الذي انتهى 6-6، كما تكرر التعادل في الشوط الثالث 8-8 والرابع 9-9.

وفي الشوط الخامس، تقدم إيه إم بالهدف العاشر ثم يتعادل «مهرة»، ومع النهاية يخطف «أيه إم» هدف الفوز لتنتهي المباراة 11-10.