«مواجهات عاصفة» في «ند الشبا تروفي»



عصام السيد (دبي)



يشهد مضمار نادي دبي لسباق الخيل بميدان، الجمعة، حفل السباق السابع، لكرنفال كأس دبي العالمي، الذي يتألف من سبعة أشواط، وينتظر أن يشهد مواجهات عاصفة في بطولات ند الشبا تروفي، ودبي ميلينيوم، وأوكس الإمارات للخيول المهجنة الأصيلة، ومزرعة الروية للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ قيمة جوائزه 780 ألف دولار.

وتعد بطولة ند الشبا تروفي للفئة الثالثة، البالغة جائزته 200 ألف دولار، السباق الرئيسي في الأمسية، ويقام في الشوط الخامس لمسافة 2810 أمتار «عشبية»، وسيكون التنافس رباعياً بين «جلوبال هيت»، و«سيسكاني» لجودلفين أمام «اواي هي جوز»، و«ارداكان».

وتجتذب بطولة دبي ميلينيوم للفئة الثالثة في الشوط السادس لمسافة 2000 متر «عشبي» البالغة جائزته 150 ألف دولار، 12 خيلاً، يتصدرها «ثنائي» جودلفين «نيشن برايد»، و«أوتمن فليت»، وينافسهم القادم الجديد «زاجري».

والسباق الأكثر قيمة على البطاقة هو أوكس الإمارات للفئة الثالثة، المخصص للمهرات في سن ثلاث سنوات في الشوط الثالث لمسافة 1900 متر «رملي»، البالغة جائزته 150 ألف دولار، وتبحث «ميمي كاكوشي» بطلة الألف جينيز الإماراتي عن إضافة اللقب إلى خزائنها، وتنافسها «اماي بليز»، و«سولاري».

وأبرز المرشحين في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، على لقب مزرعة الروية للفئة الثانية المخصص للخيول العربية الأصيلة، البالغة جائزته 40 ألف دولار، هو «أف مقام»، و«ند الشبا» و«ياس إكس منصور».

ويتصدر «أوبن مايند»، و«سيتي وولك» لجودلفين ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب منطقة جبل علي الحرة «تكافؤ»، البالغة جائزته 80 ألف دولار، وينافس على اللقب «مترافع» لشادويل.

ويسعى «أيجيل فاينال» للفوز بالشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب لورد جليترز للتكافؤ، البالغة جائزته 80 ألف دولار، وينافسه «نيو كينجدوم» و«مقترب».

ويختتم الحفل بالشوط السابع لمسافة 1400 متر على لقب ميناء جبل علي «تكافؤ» البالغة جائزته 80 ألف دولار، بمشاركة 15 خيلاً يتقدمها «إيفر جيفن»، و«سيفنتنج ساندس»، و«ويسترن سيمفوني».