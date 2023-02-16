«دوري 21» يجهز بدلاء شباب الأهلي للقاء الهلال



معتصم عبدالله (دبي)



شهدت مباراة شباب الأهلي أمام مضيفه الظفرة 3-2، ضمن «الجولة 17» من «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، مشاركة 4 من لاعبي الفريق الأول، بالقائمة الأساسية للفريق، في إطار تجهيز أغلب العناصر الأساسية والبدلاء، قبل المواجهة المنتظرة، والتي تجمع «الفرسان» أمام نظيره الهلال السعودي، في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا 2022 يوم الاثنين المقبل، على استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشارك الرباعي يوسف جابر، عبدالعزيز هيكل، عبدالله النقبي، وطارق أحمد، ضمن التشكيلة الأساسية لـ «الفرسان» أمام مضيفه الظفرة، والتي انتهت بفوز الأول 3-2، ليعزز شباب الأهلي صدارته لترتيب «دوري 21»، بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة في طريقه نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي.

وسجل المدافع يوسف جابر العائد للمشاركة مع «الفرسان» للمرة الأولى منذ نهاية ديسمبر الماضي، الهدف الأول لفريقه في المواجهة أمام شباب الظفرة في الدقيقة 31، قبل أن يضيف «الثنائي» مروان الوطني ومالك سيلا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 87 و95، فيما سجل هدفي أصحاب الأرض إسماعيل الزعابي في الدقيقة 57، و«البديل» طارق الخديم في الدقيقة 85.

وتغادر بعثة شباب الأهلي إلى الدوحة «الجمعة»، تأهباً لاستئناف مشواره في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا 2022، والتي تقام بنظام التجمع في قطر لأندية غرب آسيا، في مواجهة الهلال السعودي الاثنين المقبل.

وستكون المواجهة المرتقبة أمام «حامل اللقب» في دوري أبطال آسيا، ووصيف مونديال الأندية 2023، العاشرة في تاريخ لقاءات الفريقين على الصعيد القاري منذ 2009، وتبادل الفريقان الفوز في آخر مواجهتين في المجموعات في «نسخة 2021»، والتي أقيمت بالسعودية، بعدما تفوق الهلال 2-0 في الجولة الثانية للمجموعة الأولى، وفاز «الفرسان» بذات النتيجة في الجولة السادسة، قبل أن يكمل الهلال طريقة ويتوج باللقب على حساب بوهانج ستيلرز الكوري.