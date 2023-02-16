أبوظبي تستضيف القمة العالمية للقيادات أول مارس



أبوظبي (الاتحاد)



تستضيف أبوظبي أعمال القمة العالمية للقيادات الرياضية «ليدرز»، في نسختها الجديدة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين من 1 إلى 2 مارس المقبل، بمركز المؤتمرات بحلبة مرسى ياس، وذلك ضمن أجندة مجلس أبوظبي الرياضي ومبادراته المتواصلة، لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرياضة العالمية.

وتناقش القمة المرتقبة التي يشارك فيها أكثر من 450 من قادة الرياضة العالميين، أبرز مستجدات الرياضة العالمية بما فيها مستلزمات تنظيم فعاليات عالمية المستوى، وتأثير نجوم الرياضة العالميين في تأجيج حماس الجماهير، كما تناقش القمة العديد من الظواهر الإيجابية في عالم الرياضة والإقبال الشديد التي تشهده بعض الألعاب على وجه الخصوص، إضافة إلى العديد من المحاور المتعلقة بشؤون التسويق والرعاية، والفرق الرياضية، ومختلف المواضيع المتعلقة بقطاع الرياضة العالمية.

ومن أبرز الأسماء المشاركة في المؤتمر سول كامبل لاعب أرسنال ومنتخب إنجلترا السابق، وجيف ألارديس الرئيس التنفيذي لمجلس الكريكيت الدولي، وجولييت سلوت المدير التجاري في أرسنال، ولول دينج نجم تو تايم إن بي إيه أول ستار، وميكائيل سيلفستر لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا سابقاً، وسارة جريجوريوس مديرة السياسة العالمية والعلاقات الاستراتيجية لكرة القدم النسائية في «FIFPRO»، وروي هودجسون مدير كرة القدم، وجاري كوك الرئيس التنفيذي لدوري المحترفين السعودي وغيرهم الكثير.

وفي صباح اليوم الأول، يعتلي المنصة كل من فرانك سميث الرئيس التنفيذي لشؤون الملاكمة في مؤسسة ماتشروم، إلى جانب موريشيو سليمان رئيس المجلس العالمي للملاكمة، في جلسة بعنوان «رؤية النجوم: الملاكمة ومشاهير الرياضيين»، حيث يقدم المتحدثان وجهتي نظرهما المتكاملتين في مجال الملاكمة حول مستلزمات تنظيم فعاليات عالمية المستوى، كما يشرح النجمان في عالم الملاكمة كيف يلعب كبار النجوم دوراً في تأجيج الحماس للمباريات الكبرى.

من جانب آخر، تشهد لعبة الكريكت إقبالاً شديداً من شريحتي الشباب والنساء، وللحديث عن هذه الظاهرة وشرح التحولات الكبرى التي تشهدها هذه الرياضة، ينضم جيف ألارديس الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للكريكيت، إلى ممثلي مؤسسة ليدرز في حوار ساخن بعنوان «الخطوة التالية في لعبة الكريكت العالمية»، حيث يعرض أحد أشهر الشخصيات العالمية في رياضة الكريكت بشكل معمق كيف تستعد اللعبة لاستقطاب المشجعين، والأطراف ذات العلاقة، ومؤسسات البث والعرض التلفزيوني في السنوات القادمة.

ويبدأ اليوم الثاني بعرض يقدمه إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، حول الواقع الذي تشهده كرة القدم السعودية، ما يوفر فرصة لسماع رأي أحد كبار المسؤولين في دولة يزداد حضورها على ساحة لعبة كرة القدم العالمية، وتأتي المشاركة في أعقاب إعلان الاتحاد السعودي قرار استضافته لنهائيات كأس آسيا 2027، حيث تُقدم جلسة «تطور كرة القدم السعودية عالمياً» الكثير مما يمكن تعلمه حول عمليات العروض الجماعية لاستضافة الأحداث الكروية، مع شرح لكيفية عمل الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الشركاء لتعزيز انتشار لعبة كرة القدم عالمياً.

من جانبه، قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تحظى أبوظبي بمكانة مرموقة على خريطة الرياضة العالمية، بالشراكة مع مختلف الاتحادات والهيئات الدولية والعالمية الرياضية، لتصبح مركزاً لعقد المؤتمرات الدولية وبؤرة للقرار الرياضي».

وأضاف: نستضيف النسخة الخامسة من القمة العالمية للقيادات الرياضية المرتقبة، بمشاركة مجموعة من أصحاب القرار الرياضي على مستوى العالم، ونتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة في المؤتمر، سعياً منا للتطوير والوصول إلى آفاق متقدمة، ما يعزز من توجهاتنا وخططنا المدعومة من القيادة الرشيدة للنهوض بالقطاع الرياضي.

وقالت لارا ماكوين، المديرة الإدارية لمؤسسة ليدرز: إننا متحمسون لإطلاق برنامج فعاليات هذا العام، وكشف ما تُخبئه النسخة الخامسة من القمة العالمية للقيادات الرياضية، كما نشعر بالحماس لجلب القطاع الرياضة العالمي لأبوظبي، واستكشاف مستقبل هذا القطاع مع كبار المتحدثين، ومنهم لول دينج، نجم رابطة كرة السلة الأميركية، والرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، والرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للكريكت.

كما تشارك نخبة مؤثرة من الشخصيات العالمية في تقديم رؤاها عبر تلك المنصة، ومنهم جولييت سلوت المسؤولة التجارية لنادي أرسنال لكرة القدم، وجاري كوك الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، وإريكا كيرنر المسؤولة التجارية للجائزة الكبرى لمسابقات القوارب الشراعية، وبيني بونسو مدير المحتوى اليومي للجنة الأولمبية الدولية ولخدمات القناة الأولمبية، وجيك لاش ماكروم الرئيس التنفيذي لفريق «راجستان رويالز» للكريكت، والكثير غيرهم.