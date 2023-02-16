«أمراء نابولي» في «رحلة مثيرة» إلى «مابي»



روما (د ب أ)



يطمح نابولي لاجتياز عقبة أخرى في حملته الناجحة نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، حينما يحل ضيفاً على ساسولو، غداً الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ23 للمسابقة.

ويقوم نابولي برحلة مثيرة إلى ملعب «مابي»، والأمل يحدوه في مواصلة التحليق في قمة جدول ترتيب البطولة، التي يحلم بالتتويج بلقبها للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ موسم 1989-1990.

ويتربع نابولي على الصدارة برصيد 59 نقطة، بفارق 15 نقطة أمام أقرب ملاحقيه إنتر ميلان، ليصنع فريق المدرب لوتشيانو سباليتي التاريخ، بعدما أصبح أول نادٍ يتمكن من التواجد على القمة متفوقاً بهذا الفارق من النقاط، بعد مرور 22 مرحلة فقط، منذ بداية عهد احتساب الفوز بثلاث نقاط في المسابقة خلال موسم 1994- 1995، وفقاً لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية.

كما حقق نابولي ثالث أفضل حصيلة نقاط في هذه المرحلة من المسابقة خلف يوفنتوس وإنتر، اللذين يحملان الرقم القياسي «60 نقطة».

ورغم خسارته صفر-1 أمام مضيفه الإنتر مطلع العام الميلادي الجديد، سرعان ما نهض نابولي من تلك الكبوة، بعدما فاز في مبارياته الست الأخيرة، من بينها 5 انتصارات بفارق هدفين على الأقل أمام منافسيه.

ويملك نابولي سجلاً مذهلاً خارج قواعده في البطولة هذا الموسم، فخلال 11 مباراة لعبها بعيدا عن ملعب دييجو أرماندو مارادونا حتى الآن، حقق الفريق 9 انتصارات وتعادلاً وحيداً، بينما تلقى خسارة وحيدة.

ويرغب فريق الجنوب الإيطالي في مواصلة نتائجه الرائعة خارج ملعبه في البطولة، بعدما فاز بفارق هدفين على الأقل على ملاعب منافسيه خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة بعيداً عن أرضه بالمسابقة، والتي كان آخرها الانتصار صفر- 3 على مضيفه سبيزيا.

ويتطلع النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، لمواصلة هوايته في هز الشباك، بعدما سجل في لقاءات الفريق الستة الأخيرة في البطولة، التي يتربع على صدارة قائمة هدافيها هذا الموسم برصيد 17 هدفاً.

وفي حال زيارة أوسيمين شباك ساسولو، سيصبح أول لاعب من نابولي يتمكن من التسجيل في 7 مباريات متتالية بالدوري الإيطالي في عصر الفوز بثلاث نقاط.

وستكون هذه آخر مباراة استعدادية لنابولي قبل لقائه المرتقب ضد مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، يوم الثلاثاء القادم، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يرغب الفريق في الحصول على دفعة معنوية جيدة أخرى قبل استئناف مسيرته في المسابقة القارية.

ولن تكون مهمة نابولي سهلة أمام ساسولو، صاحب المركز الخامس عشر في ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، حيث تحسنت نتائجه كثيراً في الفترة الأخيرة بالبطولة.

وبعدما حصد نقطة وحيدة خلال 7 مباريات متتالية في المسابقة، نجح أليسيو ديونيسي، مدرب ساسولو، في إعادة الفريق لمساره الصحيح، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في 4 لقاءات متتالية بالبطولة، حيث حقق خلالها انتصارين وتعادلين.

وتحوم الشكوك بشأن مشاركة دومينيكو بيراردي مع ساسولو في المباراة، بعدما تعرض لإصابة عضلية اضطرته لعدم استكمال مباراة فريقه مع مضيفه أودينيزي، التي انتهت بالتعادل 2 - 2 يوم الأحد الماضي.

من جانبه، يطمح الإنتر لاستعادة نغمة الانتصارات التي غاب عنها في مباراته الأخيرة بالمسابقة بتعادله سلبياً مع مضيفه سامبدوريا، حينما يستضيف أودينيزي، بعد غد السبت.

أما ميلان حامل اللقب، صاحب المركز الخامس برصيد 41 نقطة، فيرغب في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في مختلف المسابقات، حينما يلاقي مضيفه مونزا بعد غد أيضاً.

وعاد ميلان لطريق الفوز الذي غاب عنه على مدار 5 لقاءات متتالية بالمسابقة، عقب فوزه 1- صفر على ضيفه تورينو، قبل أن يحقق انتصاراً مهماً أيضاً بالنتيجة ذاتها على ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا أمس الأول الثلاثاء.

ويطمع يوفنتوس في تحقيق فوزه الثالث على التوالي ومواصلة التقدم نحو المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، حيث يواجه مضيفه سبيزيا يوم الأحد المقبل.

وتسبب خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس بالبطولة هذا الموسم، في ابتعاده عن مراكز المقدمة، حيث يحتل الآن المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، بفارق 10 نقاط خلف لاتسيو، صاحب المركز السادس، المؤهل للأدوار التمهيدية ببطولة الدوري الأوروبي، وبفارق 12 نقطة خلف روما، صاحب المركز الرابع، الذي يصعد بصاحبه لمرحلة المجموعات في دوري الأبطال. ويلتقي سامبدوريا مع ضيفه بولونيا بعد غد، في حين يلعب روما مع ضيفه هيلاس فيرونا، وفيورنتينا مع إمبولي، وساليرنيتانا مع ضيفه لاتسيو، وأتالانتا مع ليتشي، يوم الأحد المقبل، في حين تختتم منافسات المرحلة بلقاء تورينو مع كريمونيزي يوم الاثنين القادم.