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الرياضي

مدرب «البلومون» يتابع كأس «مانشستر سيتي أبوظبي»

مدرب «البلومون» يتابع كأس «مانشستر سيتي أبوظبي»
16 فبراير 2023 11:05

 
أبوظبي (الاتحاد)


يتوجه جاريث تايلور، مدرب مانشستر سيتي للسيدات، إلى الإمارات لحضور كأس مانشستر سيتي أبوظبي، بوصفه ضيفاً خاصاً، حيث يتولى تقديم الجوائز للفرق الفائزة، ويشارك في الأنشطة خلال الحدث الحافل بأجواء التشويق والمتعة.
ومع عودة كأس مانشستر سيتي إلى أبوظبي للمرة الأولى منذ عام 2019، فإنها تقدم فرصاً لفرق الشباب من جميع أنحاء العالم، لخوض المنافسات، وتطوير مهارات اللاعبين في الحدث الذي يستمر على مدار يومين. 

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ومن خلال التعاون مع الشركاء الرئيسيين، وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وعلامة بوما في المنطقة، تقام فعاليات البطولة على مدار يومين في عطلة الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً إلى السابعة مساءً في ملاعب مدينة زايد الرياضية، الوجهة الرياضية البارزة في أبوظبي، وأكبر موقع رياضي متعدد الاستخدامات في الإمارات.
وحول الزيارة المرتقبة، قال تايلور: متشوق للغاية للحضور إلى أبوظبي، ومتابعة كأس مانشستر سيتي أبوظبي، وأتطلع إلى مشاهدة الناشئين يستعرضون مهاراتهم ويبذلون كل ما عندهم من طاقة لتحقيق الفوز، وبالنسبة للاعبين الصغار، لا يوجد شيء أفضل من المشاركة في البطولات التي تسهم في تطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات أثناء اللعب في بيئة تنافسية، ونحن على ثقة من أننا سنشاهد عدداً من أصحاب المواهب المتميزين على أرض الملعب، وأتطلع بشكل خاص إلى متابعة فرق الفتيات لرؤية الجيل القادم من لاعبات كرة القدم.
ويرحب الحدث بالجماهير والمتفرجين لمتابعة منافسات كرة القدم والمشاركة في الأنشطة الترفيهية الممتعة في قرية السيتي، حيث ستكون هناك فرصة لمشاهدة كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، كما ينظم النادي فعالية جماهيرية لمتابعة مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز التي تجمع مانشستر سيتي خارج أرضه، مع نوتنجهام فورست على شاشات العرض الضخمة، وتفتح الفعالية أبوابها في الساعة السابعة مساء من يوم الأحد المقبل.
وتقام مجموعة من الفعاليات الرسمية التي يقدمها شركاء مانشستر سيتي في الحدث أيضاً، حيث تتضمن ملعب بوما المصغر حيث يمكن للمشجعين إظهار مهاراتهم الكروية، لفوز بواحدة من الجوائز المتميزة، من ضمنها قميص بإصدار محدود من كأس مانشستر سيتي أبوظبي. 

وتحضر تجربة أبوظبي حديقة حيوانات العين إلى الحدث، في حين تقدم Midea تجربة تعرف من خلالها الجماهير على مجموعة من المنتجات المميزة، مع إمكانية المشاركة في المسابقات للفوز بالأجهزة المنزلية وقسائم الحسومات في المتاجر الشريكة والمختارة، والمنتجات التي تحمل علامة مانشستر سيتي، وسيكون موقع نون حاضراً أيضاً لتوفير المزيد من الفرص للمشجعين للفوز بجوائز رائعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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مانشستر سيتي
مجلس أبوظبي الرياضي
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