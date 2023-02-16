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خورفكان «كامل العدد» أمام الشارقة

خورفكان «كامل العدد» أمام الشارقة
16 فبراير 2023 11:00

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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يدخل خورفكان لقاء الشارقة بتشكيلة «كاملة العدد»، بعد عودة المدافع يوسف العامري وعبدالرحمن يوسف إلى التدريبات الجماعية، مع جاهزية البرازيلي كياكي الذي أصبح ضمن خيارات عبدالعزيز العنبري مدرب «النسور»، ويأتي لقاء «الجمعة»، ضمن «الجولة 17» من دوري أدنوك للمحترفين.
وغاب العامري عن الفريق منذ لقاء الوحدة في «الجولة 11»، فيما غاب يوسف عن آخر جولتين بسبب الإصابة.
وتعتبر المباراة هي الأولى لخورفكان هذا الموسم، من دون أي غيابات، بعدما تعرض لظروف صعبة لظروف الغيابات خلال الجولات الماضية.
ويعول العنبري على الجاهزية الجيدة للفريق من أجل حصد الفوز الأول على فريقه السابق مع «النسور» في عصر الاحتراف، حيث لم يسبق لخورفكان الانتصار على «الملك».

عبدالعزيز العنبري
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
خورفكان
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