«الفارق الكبير» يحكم «الديربي المثير»!

معتصم عبدالله (دبي)



تتصدر مباراة «ديربي بر دبي» المرتقبة بين الوصل وضيفه النصر مساء غد «الجمعة»، على ملعب «زعبيل»، واجهة استئناف مشوار «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تشهد أيضاً إقامة مباراتي خورفكان والشارقة على استاد صقر بن محمد القاسمي، واتحاد كلباء والعين على ملعب «النمور»، فيما تختتم الجولة «السبت» بمباريات عجمان ودبا، الوحدة والبطائح، وديربي الجزيرة وبني ياس على استاد محمد بن زايد.

وانطلقت «الجولة 17» الثلاثاء الماضي، بمباراة مقدمة جمعت شباب الأهلي وضيفه الظفرة 2-0، على استاد راشد، في ظل المشاركة القارية لـ «الفرسان» في «دوري أبطال آسيا 2022»، حيث يستعد لمواجهة نظيره الهلال السعودي يوم الاثنين المقبل بالدوحة في دور الـ 16.

ولا يلغي الفارق الكبير في النقاط، ما بين الوصل «الثالث» برصيد 32 نقطة، وضيفه النصر صاحب المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة، أهمية «الديربي المنتظر»، والذي عادة ما تغلفه أجواء الإثارة الجماهيرية في وسائل التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى المدرجات.

ويزيد غياب نتيجة التعادل في آخر 12 مواجهة مباشرة جمعت الفريقين في الدوري من التوقعات بمباراة مثيرة، وستكون مباراة الغد الـ 28 في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «الأزرق» برصيد 13 انتصاراً، مقابل 7 مرات فوز لـ «الأصفر»، فيما حسم التعادل 7 مواجهات أخرى.

ويعول «الإمبراطور» تحت قيادة مدربه الأرجنتيني خوان بيتزي الذي يتطلع إلى «الديربي» الثاني، بعد الفوز في مباراة الدور الأول 2-1، على اكتمال صفوف فريقه الذي ضم حديثاً المدافع الجزائري جمال بلعمري في صفقة انتقال حر، في انتظار قيده رسمياً بديلاً للمهاجم البرازيلي جابريل دي سوزا صاحب «الثنائية» في مباراة ذهاب «الديربي».

في المقابل، ستكون مباراة الغد الأولى في «الديربي» للكرواتي جورن توميتش مدرب «العميد»، والذي يفتقد جهود البرتغالي توزي لاعب وسط «الأزرق» بداعي الإيقاف لتراكم الإنذارات، ويتصدر توزي قائمة هدافي النصر في الدوري برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع المغربي عادل تاعرابت.

وبعيداً عن أجواء «ديربي بر دبي»، ينشد الشارقة «الوصيف» برصيد 34 نقطة استعادة صدارته لترتيب الدوري، والتي ذهبت «مؤقتاً» لمنافسه شباب الأهلي برصيد 36 نقطة، حينما يحل ضيفاً على خورفكان «العاشر» بـ 16 نقطة، في لقاء جديد للاعبي «الملك» أمام مدربهم السابق عبدالعزيز العنبري مدرب «النسور»، بعد الأولى 3-0 في الدور الأول.

ويتسلح «الملك» في الطريق لاستعادة الصدارة، بأفضليته المطلقة أمام «النسور» بالفوز في 6 من أصل 7 مباريات جمعته بمنافسه «النسور» في الدوري، مقابل تعادل وحيد 1-1 في موسم 2020- 2021.

ويستقبل اتحاد كلباء «الثامن» برصيد 24 نقطة، ضيفه العين «الرابع» بـ 31 نقطة، والساعي بقوة للبقاء في دائرة المنافسة على لقب الموسم الماضي، معتمداً على أسلحته الهجومية الفتاكة، والتي منحته صدارة الأقوى هجوماً برصيد 42 هدفاً، بجانب نجاعته التهديفية أمام مرمى «النمور» بشكل خاص بنسبة تهديفية وصلت إلى 2.4 هدف في المباراة، بعدما سجل لاعبوه 40 هدفاً في 15 مواجهة سابقة.

مباريات الجمعة



خورفكان - الشارقة 17:30

اتحاد كلباء - العين 17:30

الوصل - النصر 20:15

مباريات السبت



عجمان - دبا 17:30

الوحدة - البطائح 17:30

الجزيرة - بني ياس 20:15



شانكالاي وتاعرابت «سباق الأرقام»



يبرز في صفوف قطبي «بر دبي»، الثنائي توماس شانكلاي «الوصل» والمغربي عادل تاعرابت «النصر»، بعدما سجل الأول 4 من آخر 5 أهداف للوصل في «دوري أدنوك للمحترفين»، في الوقت الذي أسهم فيه الثاني في تسجيل 9 أهداف في آخر 9 مباريات له بكافة المسابقات مع النصر «سجل 6 وصنع 3».

أفضلية «الملك»



يعتمد «الملك» في مباراته أمام مضيفه «النسور» على أفضليته التاريخية، بعدما حافظ على سجله خالياً من الخسارة في المواجهات السبع التي جمعت الفريقين في الدوري، ويعد خورفكان واحداً من بين ثلاثة أندية لم يخسر أمامها الشارقة مطلقاً في دوري المحترفين، إلى جانب العروبة والبطائح.

لابا ورحيمي يهددان «النمور»



يقف التوجولي لابا كودجو مهاجم العين، على رأس قائمة هدافي مواجهات فريقه أمام اتحاد كلباء برصيد 7 أهداف، علاوةً على صناعته هدفين آخرين، في الوقت الذي سجل فيها المغربي سفيان رحيمي ثلاثة أهداف أمام مرمى كلباء، ليكون أفضل وجهة تهديفية لصانع ألعاب «الزعيم» ومتصدر قائمة صناعة الأهداف في الدوري.