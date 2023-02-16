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الرياضي

بوجاتشار بطل «المرحلة الأولى» من «طواف الأندلس»

بوجاتشار بطل «المرحلة الأولى» من «طواف الأندلس»
16 فبراير 2023 10:30

أبوظبي (الاتحاد)


أحرز تادي بوجاتشار من فريق الإمارات للدراجات لقب المرحلة الأولى من طواف الأندلس، من جسر جينيف إلى سانتييجو دي لا أسبادا بطول 179 كيلومتراً، وهو «الفوز 48» خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات. 

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وبعد الوصول إلى «قمة التلة» لم يجد بوجاتشار صعوبة في تثبيت تفوقه على ملاحقيه من الدراجين الآخرين، ومن بينهم ماس الذي تعطلت دراجته لعطل ميكانيكي.
وقال بوجاتشار: مرة أخرى جاء أداء الفريق رائعاً، وقمنا بعمل جيد حقاً وساعدني زملائي على الوصول إلى آخر جزء من صعود التلة بسرعة عالية، وكان الصعود حاداً، وانتهزت الفرصة المناسبة للانطلاق، ثم استمتعتُ بالطريق إلى النهاية، أستغرب بعض الشيء حالة اللياقة التي لازمتني، حيث ظننت أنني سأكون جيداً، وما يقلق القيادة في التصنيف العام في طواف الأندلس هو صعوبة الاحتفاظ بالصدارة حتى النهاية نظراً لما ينتظرنا من مراحل صعبة، لكن يمكنني الاعتماد على الفريق القوي الذي يمنحني الثقة في الوصول إلى الهدف.
وبعد ارتدائه قميص القيادة في السباق الإسباني، يدخل الدراج السلوفيني إلى المرحلة الثانية وهي 156.1 كيلومتر من ديزما إلى ألاكالا لا ريل.

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تادي بوجاتشار
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