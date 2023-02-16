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الرياضي

جالتييه يرتدي «بدلة واسعة»!

جالتييه يرتدي «بدلة واسعة»!
16 فبراير 2023 10:09

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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انتقد الصحفي الفرنسي الشهير دانييل ريولا في مقاله الرياضي، بشبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان، مطالباً إياه بالرحيل، بعد الخسارة من بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال «الشامبيونزليج».
وشكك في قدراته وإمكاناته الفنية والتكتيكية، وقال: لدينا مدرب لا يفيد الفريق بشيء، وغير قادر على السيطرة على النجوم الذين يجبرونه على أن يشاركوا في المباريات، رغم ابتعادهم تماماً عن مستوياتهم العالية، ولكنه لم يحددهم بالاسم.
وأضاف: إنه لا يستطيع أن يقول للاعبين اضغطوا على المنافس لأنهم لم يعتادوا ذلك.
وتساءل ريولا: كيف يتعاقد سان جيرمان مع مدرب قليل الخبرة جداً ببطولة دوري الأبطال، بينما يضم الفريق نجوماً بأعلى الرواتب، وتتوافر لهم كل سبل الإجادة والتألق؟، وكيف نضع على رأس قيادتهم الفنية مدرب لم يشارك من قبل في دور الـ 16 للبطولة. وأبدى ريولا دهشته قائلاً: فسروا لي هذا المنطق؟ هذا المدرب لا يعرف ما الذي يتعين عليه أن يفعله، فهل هو ضحية؟ لا أظن ذلك وإنما هو يرتدي «بدلة» واسعة جداً عليه، ليذهب إلى هذا «العرس» الأوروبي، والنتيجة إن الكل يسخر منه، وعلى المستوى التكتيكي، ليس لديه شيء على الإطلاق منذ بداية الموسم، والمباريات الأخيرة في الدوري والكأس خير دليل على ذلك، ولم يحدث أن لعب باريس سان جيرمان مباراة مثل هذه في كأس أوروبا.
وكان دانييل رايولا وجه أيضاً انتقادات لاذعة لجالتييه في برنامج
«After Foot» على شبكة مونت كارلو سبورت، متهماً إياه بالفشل، وطالب بضرورة رحيله عن النادي الباريسي بأسرع ما يمكن، لأنه لا يفيد الفريق فنياً على الإطلاق، وقال : لم نشهد تكتيكاً مثل ذلك في كأس أوروبا منذ عام 2000.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
بايرن ميونيخ
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