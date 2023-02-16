ألكاراس يتألق تحت الأضواء



بوينس أيرس (رويترز)

عاد كارلوس ألكاراس المصنف الثاني عالمياً، بعد غياب نحو أربعة أشهر للإصابة، ليفوز 6-2 و4-6 و6-2 على لاسلو ديري في بطولة الأرجنتين المفتوحة للتنس.

وتحت الأضواء الكاشفة في بوينس أيرس، حقق ألكاراس فوزه الأول منذ تعرضه لإصابة في البطن، خلال بطولة باريس للأساتذة في نوفمبر الماضي.

وقال ألكاراس «شعور رائع بالعودة للانتصارات، ابتعدت لفترة طويلة عن البطولات والمباريات، أخيراً حققت فوزي الأول في 2023.

وصعد اللاعب «19 عاماً»، والذي انسحب من بطولة أستراليا المفتوحة لإصابة في الساق، وفقد صدارة التصنيف لمصلحة نوفاك ديوكوفيتش، إلى دور الثمانية، حيث سيواجه دوسان لايوفيتش.