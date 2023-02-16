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الرياضي

جيرما يضرب «الرقم الصامد» 25 عاماً!

جيرما يضرب «الرقم الصامد» 25 عاماً!
16 فبراير 2023 08:28

 
باريس (أ ف ب) 

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حطم الإثيوبي لاميشا جيرما الرقم القياسي العالمي داخل قاعة في سباق 3 آلاف متر بأكثر من ثانية، عندما سجل 7:23.81 دقيقة، في لقاء لييفان الفرنسي لألعاب القوى.
ومحا جيرشا الرقم القياسي السابق الذي صمد أكثر من 25 عاماً، وكان بحوزة الكيني دانيال كومن «7:24.90 دقيقة» في بودابست في السادس من فبراير 1998.
وتصدر جيرما السباق في اللفات الأربع الأخيرة، وتقدم على الإسباني محمد كتير الذي حطم الرقم القياسي الأوروبي «7:24.68 دقيقة»، وهو رقم تحت الرقم القياسي العالمي السابق أيضاً.
ويعتبر الإثيوبي متخصصا في سباق 3 آلاف متر حواجز في الهواء الطلق، حيث حل وصيفاً في «أولمبياد 2021» في طوكيو، وبطولتي العالم في الدوحة 2019 ويوجين الأميركية 2022، كما أنه وصيف بطل العالم داخل قاعة في سباق 3 آلاف متر في «مونديال 2022».
وكان أفضل توقيت له حتى الآن في سباق 3 آلاف متر داخل قاعة في لييفان بالذات في عام 2021، عندما حل ثالثاً بزمن 7:27.98 دقيقة.
وفي مسابقة القفز بالزانة، أحرز البطل العالمي والأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي السويدي أرماند دوبلانتس المركز الأول بسهولة بقفزة 6.01 متر.
وهي المرة الثالثة التي ينجح فيها دوبلانتيس في تخطي حاجز 6 أمتار هذا العام بعد الأولى في أوبسالا في السويد في الثاني من فبراير الحالي وبرلين يوم الجمعة الماضي.
وفضل دوبلانتيس عدم محاولة تحطيم رقمه القياسي العالمي «6.21 متر»، خلافاً لمشاركتيه السابقتين في أوبسالا وبرلين.
وتفوق دوبلانتيس على الإيطالي كلاوديو ميشيل ستيكي الذي عادل رقمه القياسي الشخصي بقفزه 5.82 متر، بفارق المحاولات أمام الأسترالي كورتيس مارشال.

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