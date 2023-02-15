الريال يعبر إلتشي برباعية

مدريد (رويترز)

أحرز كريم بنزيمة هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الأول، ليقود ريال مدريد حامل اللقب للفوز 4-صفر على ضيفه إلتشي متذيل الترتيب في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وافتتح ماركو أسينسيو التسجيل بعد مرور ثماني دقائق، عن طريق تسديدة أرضية قوية في أول مباراة للريال الذي توج بكأس العالم للأندية يوم السبت الماضي.

وأضاف بنزيمة الهدف الثاني بعد مرور نصف ساعة من اللعب بعد ركلة جزاء بسبب لمسة يد.

وجعل المهاجم الفرنسي النتيجة 3-صفر في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد احتساب ركلة جزاء أخرى عقب خطأ ضد رودريجو.

وواصل ريال الاستحواذ على الكرة، وأكمل لوكا مودريتش الأهداف، بتسديدة متقنة في الزاوية العليا من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 80.

وأصبح رصيد ريال 48 نقطة من 21 مباراة ويحتل المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط عن برشلونة المتصدر الذي خاض العدد ذاته.

ويتذيل إلتشي الدوري برصيد تسع نقاط ويتأخر بفارق 12 نقطة عن منطقة الأمان.