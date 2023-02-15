إدارة شركة الكرة بالنصر تعقد اجتماعها الأول



دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم اجتماعه الأول مساء اليوم الأربعاء، برئاسة عبد الله سالم بن طوق، وبحضور محمد عتيق ثاني "مساعد أول"، عادل محمد شاكري "مساعد ثان"، والأعضاء عبد الله أحمد الطاير ، والدكتور حمد رحمة الفلاسي.

استهل عبد الله بن طوق رئيس المجلس الاجتماع بتقديم آيات الشكر والعرفان إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، على الثقة الغالية التي أولاها سموه إياه ولأعضاء المجلس الجديد للشركة، مؤكداً على أن المجلس سيعمل وفق توصيات وتوجيهات سموه للمضي قدماً بمسيرة النادي نحو تحقيق المزيد من البطولات والإنجازات.

وشدد رئيس شركة الكرة على أن جميع الأعضاء الجدد سيعملون بروح الفريق الواحد و سيبذلون قصارى جهدهم في المرحلة المقبلة التي تتطلب الكثير من التضحيات والتعاون المشترك لتحقيق أهداف "العميد" وتطلعات جماهيره، مؤكداً على أن مجلس الإدارة سيتعاون مع جميع منتسبي النادي لما فيه مصلحة العميد، ليعود النصر إلى مكانته في صدارة أندية الدولة.