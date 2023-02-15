«جي 42» تعلن عن شراكة مع فريق مرسيدس في الفورمولا-1

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جي 42، شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الرائدة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن توقيع شراكة رسمية تمتد لعدة سنوات مع فريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا 1، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وتتيح هذه الشراكة لـ«جي 42» ولفريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا 1 فرصة استكشاف وسائل جديدة للاستفادة من أكثر برمجيات وحلول الذكاء الاصطناعي تطوّراً، وتقديم رؤى معمقة بالغة الأهمية لعمليات الفريق، إلى جانب تحسين دقة وفعالية تطبيق الرؤى المعمقة القابلة للتنفيذ بهدف تحقيق المزيد من الفوائد في أكثر النواحي دقةً.

وتوفر الشراكة أيضاً إمكانية الاستفادة من خدمات الشركات التابعة لشركة جي 42، بما فيها بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي، التي تقدّم منصةً للتحليلات الشاملة المعتمدة على مختلف البيانات بهدف دعم عملية اتّخاذ القرارات المبنية على التحليلات المعمقة.وتركز الشراكة بين الطرفين على برامج تنمية المواهب والتدريبات المشتركة وورشات الابتكار، حيث يتعاون الخبراء من جي 42 وفريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا 1 لتحديد النواحي التي يمكن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فيها لتحقيق الفائدة وتقديم قيمة إضافية للفريق الحائز على بطولة العالم للصانعين 8 مرات.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال بينج تشاو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42: «تحظى التكنولوجيا بأهمية كبيرة في رياضة السيارات الحديثة، خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار الحجم الهائل للبيانات الحساسة التي تُجمع في كلّ سباق. ويتيح لنا الجمع بين المواهب البشرية الاستثنائية والإمكانيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة والقدرة الحوسبية لتحقيق الأداء الأفضل لمجموعة واسعة من العمليات والاستفادة منها في حلبة السباق وخارجها، فضلاً عن اتّخاذ القرارات الأفضل وتعزيز إمكانياتنا في مختلف المجالات».

وأضاف تشاو: «متحمسون للغاية حيال هذه الشراكة الجديدة مع فريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا 1، ونتطلّع لتسخير مواردنا التقنية وخبراتنا لمساعدتهم على النجاح».

وبدوره، قال توتو وولف، الرئيس التنفيذي ومدير فريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا 1: «يسرّنا جداً أن نعلن عن هذه الشراكة مع جي 42، إذ نسعى دوماً لاغتنام الفرص التي تمكّننا من التنافس وتحقيق الفوز على أعلى المستويات في عالم سباقات السيارات. ونشعر بالحماس للعمل مع جي 42 والاستفادة من خدمات الرؤى المعمقة التي تقدّمها بالاعتماد على البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أدائنا على أرض الحلبة وخارجها».

ومن جانبه، قال ريتشارد ساندرز، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى فريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا 1: «يسرّنا أن نرحّب بشركة جي 42 ضمن مجموعة شركائنا المميزين. ونشعر بالحماس للتعاون مع جي 42، إحدى أهم الشركات الرائدة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتأتي هذه الشراكة انطلاقاً من إدراكنا لأهمية هذه التطبيقات في مختلف المجالات؛ ونتطلّع للاستفادة من هذه التكنولوجيا المبتكرة بهدف تقديم قيمة إضافية لفريقنا وشركائنا على حدّ سواء».

والجدير بالذكر أن شعار العلامة التجارية لجي 42 سيظهر على سيارة دبليو 14 إي بيرفورمانس، سيارة فريق مرسيدس إيه إم جي للفورمولا 1 الجديدة التي ستشارك في منافسات موسم 2023، كما سيظهر الشعار على خوذة سائقي السباق لويس هاميلتون وجورج راسل، وضمن محطة صيانة الفريق خلال السباقات.