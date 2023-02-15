42 دولة تشارك في كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز



الشارقة (وام)



تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد - نائب حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق من 16 إلى 19 فبراير الجاري وبالتعاون ‪ مع اتحاد الفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز «فئة الخمس نجوم». تقام البطولة برعاية شركة لونجين - الراعي الرسمي للبطولة - ومجلس الشارقة الرياضي، هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، مصرف الشارقة الإسلامي، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مستشفى الشارقة للخيول، قناة الشارقة الرياضية، شركة كافالور، فندق سينترو الشارقة، شركة ماجستيك، ومجموعة هووف.

وتقام البطولة بمشاركة 300 فارس من 42 دولة عربية وأجنبية، حيث رصدت اللجنة المنظمة 561 ألف يورو جوائز مالية للفائزين، وهي آخر بطولات الدوري العربي المانحة لنقاط التأهيل لنهائي كأس العالم في أميركا «أوماهو 2023».

وتقام أشواط البطولة في الصالات الداخلية والميدان الخارجي وعدد أشواطها 16 شوطاً، 6 أشواط منها في الصالة المغطاة، و10 أشواط في الميدان الرملي الخارجي، ويقام هذا العام في الميدان الخارجي جميع أشواط فئة الخمس نجوم، مقسمة على الأيام الأربعة بين فئة الخمس نجوم وفئة النجمتين وأشواط للخيول صغيرة السن.

وتنطلق البطولة بالشوط الأول، وهو شوط غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضد الزمن الافتتاحي، لبطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز بحواجز يبلغ ارتفاعها 125 سم وبجوائز مالية قدرها 3500 يورو، ثم الشوط الثاني وهو الشوط المؤهل لشوط الجائزة الكبرى من فئة النجمتين مقدم من شركة لونجين بحواجز يبلغ ارتفاعها حتى 140 سم، وبجوائز مالية قدرها 8000 يورو.

وفي اليوم الثاني من البطولة يبدأ الشوط الثالث، وهو شوط فندق سينترو الشارقة مع حاجز الجوكر من فئة النجمتين، بحواجز يبلغ ارتفاعها 125 سم، وبجوائز مالية قدرها 3500 يورو، والشوط الرابع شوط شركة ماجستيك المؤهل لشوط الجائزة الكبرى فئة النجمتين، بحواجز يبلغ ارتفاعها 140 سم، وبجوائز قدرها 10000 يورو، والشوط الخامس شوط شركة كافلور بجولتين من فئة النجمتين، وبحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، والشوط السادس شوط هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الترحيبي من فئة الخمس نجوم، بحواجز يبلغ ارتفاعها 145 سم، وبجوائز قدرها 27300 يورو، ليختتم اليوم الثاني للبطولة بالشوط السابع، وهو شوط لونجين المؤهل لشوط الجائزة الكبرى شوط كأس صاحب السمو حاكم الشارقة بحواجز يبلغ ارتفاعها 150 سم وبجوائز مالية قدرها 97700 يورو.

ويتضمن ثالث أيام البطولة الشوط الثامن، وهو شوط شركة ماجستيك بجولة واحدة ضد الزمن، بارتفاع 115 سم، وبجوائز تصل 2000 يورو، يليه الشوط التاسع، وهو شوط شركة كافلور سرعة، بحواجز يصل ارتفاعها حتى 145 سم، وبجوائز مالية قدرها 30000 يورو، ثم الشوط العاشر شوط مستشفى الشارقة للخيول بجولتين - فئة النجمتين - وبجوائز 4000 يورو، يعقبه الشوط الحادي عشر، وهو شوط كأس مجلس الشارقة الرياضي بجولة واحدة ضد الزمن، بارتفاع يصل ل 150 سم، وبجوائز تصل إلى 60000 يورو، ويختتم اليوم بالشوط الثاني عشر، وهو شوط كأس شركة هووف شوط تحمل بحواجز يصل ارتفاعها إلى 160 سم وبجوائز قدرها 25000 يورو.

وفي اليوم الأخير من البطولة ينطلق الشوط الثالث عشر، وهو شوط نهائي هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بحواجز يصل ارتفاعها حتى 120 سم، وبجوائز تصل 2500 يورو، يليه الشوط الرابع عشر، وهو شوط كأس لونجين وبجولتين الثانية، هي جولة التمايز - وهو شوط الجائزة الكبرى لفئة النجمتين بحواجز يصل ارتفاعها إلى 145 سم وبجوائز ماليه قدرها 26200 يورو، يعقبه الشوط الخامس عشر، وهو شوط كأس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وبجولتين الثانية هي جولة التمايز - بحواجز يصل ارتفاعها 155 سم، وبجوائز ماليه قدرها 100000 يورو، لتختتم البطولة بالشوط السادس عشر، وهو شوط كأس صاحب السمو حاكم الشارقة برعاية شركة لونجين - شوط الجائزة الكبرى - بجولتين الثانية هي جولة التمايز، وبحواجز يصل ارتفاعها 160سم، وبجوائز 150000 يورو.