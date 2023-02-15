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اتحاد الرجبي يدعم منتخب فلسطين في «العربية»

اتحاد الرجبي يدعم منتخب فلسطين في «العربية»
15 فبراير 2023 18:57


دبي (الاتحاد)

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وافق اتحاد الرجبي برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على طلب الاتحاد الفلسطيني للعبة بدعم إقامة معسكر لمنتخب فلسطين في مدينة العين، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية الثامنة لسباعيات الرجبي التي تستضيفها الدولة للمرة الأولى يومي 18، 19 فبراير الجاري على ملاعب نادي العين للرماية والفروسية وتقديم كل الدعم من أجل إنجاح المعسكر وظهور المنتخب الفلسطيني بمستوى طيب.
ووافق الاتحاد على إعارة مدربه يوسف شاكر لتولي مهمة الإشراف على تدريب منتخب فلسطين بالإضافة الى مساعده حسن النوبي خلال فترة المعسكر والمشاركة في البطولة، بحكم الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها، حيث سبق وتولى تدريب منتخب الإمارات الأول والشباب ويعتبر من المدربين المواطنين الأكفاء في هذا المجال.
وأعرب محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي عن تمنياته لمنتخب فلسطين بالتوفيق خلال فترة تواجده داخل الدولة سواء فترة المعسكر التدريبي أو خلال مشاركته بالبطولة العربية، وقال الزعابي إن اتحاد الرجبي لا يدخر جهداً في تقديم يد العون والدعم للمنتخبات العربية الشقيقة، من أجل تحقيق أهدافها في الارتقاء بمستوى اللعبة وانتشارها وتطورها بما يفيد الشباب الذين يزاولون تلك اللعبة، التي تجد انتشاراً واسعاً بين الشباب العربي خلال السنوات الأخيرة، مما يعزز من قيمة اللعبة وتطورها خلال السنوات المقبلة.
من جهته وجه ربيع المصري رئيس اتحاد فلسطين للرجبي الشكر والتقدير لاتحاد الإمارات، والاتحاد العربي للعبة برئاسة قيس الظالعي، على جهودهم الكبيرة في الارتقاء باللعبة قارياً وعربياً ومد يد العون للاتحادات لتحقيق أهدافها وهذا ليس بغريب على دولة الإمارات التي تعتبر المركز الرئيس للعبة الرجبي في الشرق الأوسط، وقال رئيس اتحاد الرجبي إن الدعم الذي يقدمه اتحاد الرجبي الفلسطيني يعتبر دافعاً وحافزاً قوياً لأعضاء المنتخب، لتقديم أقصى جهد خلال البطولة العربية والسعي لتحقيق مركز متقدم.

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