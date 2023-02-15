هجن الرئاسة تظفر بـ «هاتريك» في «يوم اللقايا»

دبي (الاتحاد)

شهد الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل، والشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، بميدان المرموم، ظهر أمس منافسات الرموز الأربعة في سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم 2023»، وشاركت 630 مطية مملوكة لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في تحديات اللقايا الصباحية والمسائية.

وهيمنت هجن الرئاسة على كأس اللقايا الأبكار المفتوح بواسطة «الذاير» التي قادها المضمر محمد زيتون المهيري لصدارة أول الاشواط بزمن وقدره 7:11:8 دقيقة.

وأضاف المضمر المجازف محمد زيتون المهيري النقطة الثانية لهجن الرئاسة توالياً وذلك من خلال قيادته «الباهر» لحصد بندقية اللقايا الجعدان المفتوح مسجلاً توقيتاً بلغ 7:09:2 دقيقة كان هو التوقيت الأفضل في سن اللقايا في مهرجان ختامي المرموم 2023.

وتألقت هجن الشحانية من خلال تحدي اللقايا الأبكار المحليات عندما قاد المضمر جار الله عقيل المري «الجساسية» لحصد الكأس بزمن وقدره 7:13:6 دقيقة.

وعاد المضمر محمد زيتون المهيري ليكمل ثلاثية هجن الرئاسة عن طريق «الماهر» الذي حصد بندقية اللقايا الجعدان المحليات في توقيت وقدره 7:21:3 دقيقة.

وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله احمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن بتكريم الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط الثامن.

وتألقت مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في أول ظهور لها ضمن المهرجان في الفترة الصباحية من خلال ستة عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

وأهدت «الشاهينية» شعار هجن الرئاسة ناموس الشوط الرئيس للقايا البكار تحت قيادة المضمر محمد زيتون المهيري بتوقيت بلغ 7:21:2 دقيقة.

وتألق «رعاب» للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود في ثاني الأشواط للقايا الجعدان بقيادة المضمر خالد عبدالله شريم وحصل على توقيت وقدره 7:15:8 دقيقة، كان هو التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية.

وقاد جابر سالم فاران شعار هجن الشحانية الى نيل ناموس الشوط الثالث للابكار عن طريق «نوايا» التي سجلت زمناً بلغ 7:22:8 دقيقة، وبالمقابل نجح شعار الشحانية في الحصول على صدارة الشوط الرابع للقايا الجعدان بواسطة «تاجر» والمضمر محمد خالد العطية وبزمن وقدره 7:21:1 دقيقة.

وتكمل مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ صباح ومساء الخميس مشاركتها في سن الصغار ضمن مهرجان ختامي المرموم، وذلك من خلال تحديات سن الإيذاع التي ستقام على مدار تسعة وعشرين شوطاً، خمسة عشر شوطاً في الفترة الصباحية، وأربعة عشر شوطاً في الفترة المسائية، وسيكون التنافس على اشده بين الشعارات المختلفة في الأشواط الأربعة الأولى على رموز اليذاع (كأسان للبكار المفتوح والانتاج، وبندقيتان للجعدان المفتوح والإنتاج).

من ناحية أخرى واصل مزاد المرموم العاشر (ب) للإنتاج الشخصي للفطامين، فعالياته على منصة ميدان المرموم، وعرضت في اليوم الثالث 66 مطية رفعت عدد المطايا المعروضة في المزاد الى 200 مطية تنحدر من سلالات راقية في عالم سباقات الهجن العربية الاصيلة.

وحاز عبدالله جبر الهاجري على ملكية البكرة بنت (مبلش - بعير سعيد احمد دري الفلاحي) والام (الشاهينية) مقابل 65 ألف درهم، وبالمقابل حصل ناصر حباب الهاجري على البكرة بنت (الغربي – مختبر سويحان) من الأم (جحيمه) بعد أن دفع 60 ألف درهم، ودفع محمد سهيل الشرقي ذات المبلغ لقاء البكرة بنت (الشبابي – العاصفة) والأم (هملولة).