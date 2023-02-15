البايرن ينقل اهتمامه إلى سباق «البوندسليجا»



باريس (د ب أ)



يعود بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم ثانية، ليوجه تركيزه مجدداً نحو التنافس في سباق التتويج بلقب الدوري الألماني «البوندسليجا» بعد الفوز على باريس سان جيرمان 1 - صفر، في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال أوليفر كان، الرئيسي التنفيذي لبايرن ميونيخ في تصريحاته عقب المباراة صباح اليوم الأربعاء في باريس: «بالطبع نتمنى البقاء في صراع المنافسة على لقب (البوندسليجا)، الأمر متعلق بالعمل الآن، الأمور متقاربة في هذه اللحظة».

ويتصدر بايرن ميونيخ، حامل اللقب في آخر عشر مواسم، جدول ترتيب أندية الدوري الألماني بفارق نقطة أمام يونيون برلين، وثلاث نقاط أمام بوروسيا دورتموند.

ويحل بايرن ضيفاً على بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت المقبل، قبل مواجهة يونيون برلين بعدها بأسبوع.

وقال كان: «الآن الأمر متعلق ببوروسيا مونشنجلادباخ، وندرك أنهم ينتظرون إمكانية تعثرنا هناك، ولا نريد أن نقدم خدمة لأي فريق. لهذا السبب سنتوجه إلى جلادباخ بثقة، وسنحاول أن نبقى في صدارة جدول الترتيب».

ويدين بايرن ميونيخ بالفضل في فوزه على باريس سان جيرمان للاعبه كينجسلي كومان الذي سجل هدف المباراة الوحيد. ويستضيف بايرن ميونيخ فريق باريس سان جيرمان في مباراة الإياب يوم 3 مارس المقبل.

وفاز بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا ست مرات، ولديه طموح كبير بالفوز باللقب هذا الموسم، وقال كان: «صنعنا وضعاً جيداً لأنفسنا في مباراة الإياب»، ولكنه حذر أيضاً من أن المباريات في هذا المستوى لا تحسمها نتيجة مباراة الذهاب.

وذكر جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونيخ: «قمنا بالخطوة الأولى، نريد أن نتبعها بالخطوة الثانية».