منتخب الجو جيتسو يدخل مرحلة التركيز لـ «آسيوية تايلاند»



أبوظبي (الاتحاد)



يدخل المنتخب الوطني للجو جيتسو برعاية «مبادلة للاستثمار» مرحلة التركيز النهائية في معسكر أستراليا الخارجي، في إطار استعداداته لخوض منافسات البطولة الآسيوية التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 24 - 28 فبراير المقبل، بمشاركة 37 دولة.

ويتدرب المنتخب على فترتين صباحية ومسائية لرفع المستوى البدني والمهاري والصعود بمعدلات التركيز الذهني، وتعزيز المهارات الفردية والفنية للاعبين، والتدريب على تقنيات القتال المختلفة.

ويقول مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد: «يمثل معسكر أستراليا المرحلة الأخيرة قبل التوجه إلى تايلاند للمشاركة في البطولة الآسيوية والمنافسة على اللقب، وتكمن أهمية المعسكر في دوره على صعيد رفع المستويات الفنية والمهارية والذهنية للاعبين، وهو أحد الركائز الأساسية والمهمة للوصول بجاهزية أبطال القارة الآسيوية إلى القمة».



وأشاد المنهالي بالدعم اللامحدود للمنتخب من قبل القيادة الرشيدة وتوفيرها لكافة المتطلبات لإعداد منتخب يستطيع المنافسة على لقب أكبر البطولات باعتبارها أولوية أولى بالنسبة لنا دائماً، منوهاً بجهود فريق عمل الاتحاد ورئيسه عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، الذي يشرف بنفسه على تسهيل وضمان مشاركة المنتخب في المعسكرات الخارجية وتحقيقه للأهداف المنشودة، ويوجه بتوفير كل العوامل التي تسهم في رفع جاهزية اللاعبين لخوض الاستحقاقات المختلفة.

بدوره يقول رامون ليموس، مدرب المنتخب:«يبدي اللاعبون واللاعبات التزاماً كبيراً في التدريبات، وهم يتحلون بأعلى درجات المسؤولية، الفترة الماضية من التدريبات حققت أهدافها، وشهدت ارتفاعاً في المستوى الفني والتكتيكي والبدني، نسعى لمضاعفة جهود الإعداد من خلال تكثيف التدريبات لتعزيز الجوانب الفنية والمهارية ورفع اللياقة البدنية»، مضيفاً: «الحالة البدنية والفنية للاعبين تدعونا للتفاؤل بمواصلة تحقيق الإنجازات».

وتقول شمّا الكلباني نجمة المنتخب:«استعداداتنا تسير وفق ما هو مخطط له، ونحاول تطبيق كل التعليمات التي يركز عليها الجهاز الفني من خلال التدريبات، طموحاتنا كبيرة ونعتزم الظهور بالشكل المشرف في بطولة آسيا، وسنلعب بكل تركيز وبمعنويات عالية وبالحماس والعزيمة اللازمين لتجاوز التحديات ومواصلة حصد الألقاب».

وتضم تشكيلة المنتخب كلاً من اللاعبين ذياب النعيمي وعمر السويدي وزن (56 كجم)، وعمر الفضلي وخالد الشحي في وزن (62 كجم)، ومحمد السويدي وسلطان جبر وفراج العولقي في وزن (69 كجم)، ومهدي العولقي (77 كجم)، وسعيد الكبيسي وفيصل الكتبي وزن (85 كجم)، وعبدالله الكبيسي وهزاع فرحان وزن (94 كجم).

أما على صعيد اللاعبات، فتضم التشكيلة حمدة الشكيلي وعايشة الشامسي في وزن (45 كجم)، وبلقيس عبد الكريم، وحصة الشامسي في وزن (48 كجم)، وأسماء الحوسني وشمسة العامري في وزن (52 كجم)، وبشاير المطروشي وزن (57 كجم)، وهيا الجهوري وشما الكلباني في وزن (63 كجم)، ومروة الحوسني في وزن (70 كجم).