تتويج أبطال «النخبة» في كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور



دبي (الاتحاد)



توّج الشيخ المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الفائزين بشوطي «الكأس» وأشواط «النخبة» التي تجمع الصقور التي حققت أفضل النتائج ضمن بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية، في نسخة متجددة شاملة وموسعة بجوائز مالية تتجاوز 23 مليون درهم، ومشاركة محلية وإقليمية كبيرة.

وقام بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط الستة التي تنافس فيها نخبة الصقارين بـ 203 طيور والتي حققت أفضل النتائج في الأشواط التي أقيمت خلال المنافسات، عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي، ودميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في المركز.

وعبّر الشيخ المر عن سعادته بالأجواء التراثية التي احتضنتها البطولة، وثمّن دور القيادة في دعم التراث والموروث الشعبي على مستوى الدولة، وقال: «هذا تراثنا وواجب علينا تقديم كل الدعم بما يضمن استدامته، وإطلاق بطولة باسم (كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور) يمثل رسالة تنقل مدى أهمية حفظ وصون التراث الوطني الإماراتي».

وكان الترقب في المنافسات على شوطي الكأس اللذين تمت إقامتهما للمرة الأولى هذا الموسم، ويعتبران الأغلى على صعيد رياضة الصيد بالصقور، بجوائز مالية تبلغ مليون درهم لكل منهما، وهما شوط الكأس للشيوخ فئة الفرخ، وشوط الكأس للعامة مفتوح لفئة الفرخ.

وتفوق فريق «إف 3» ليحكم سيطرته على المراكز الثلاثة الأولى في شوط الكأس للشيوخ فئة الفرخ، ليحصد المركز الأول الطير «59» بزمن 18.666 ثانية ويكسب جائزة المالية نصف مليون درهم، وفي المركز الثاني الطير «جي 7»، ونال جائزة مالية 300 ألف درهم، وفي المركز الثالث الطير «خطيرة»، ونال جائزة مالية 200 ألف درهم.

وكسب فريق ربدان شوط الكأس العامة مفتوح لفئة الفرخ، بالطير «24» بزمن 19.327 ثانية، ونال جائزة مالية تبلغ نصف مليون درهم، وجاء ثانياً فريق دبي بالطير «1148»، ونال جائزة مالية 300 ألف درهم، كما حقق الفريق نفسه المركز الثالث بالطير «ميراج» وجائزة مالية 200 ألف درهم.

وعلى صعيد نتائج أشواط النخبة التي تبلغ مجموع جوائزها مليوناً و750 ألف درهم، كسب فريق «إف 3» شوط النخبة الشيوخ جرناس، بالطير «بي 73» بزمن 17.438 ثانية، وأكمل فريق «إف 3» سيطرته بالحصول على المركز الثاني بالطير «0486»، والمركز الثالث أيضاً بالطير «عريون».

وتفوق سيف جمال الحريز في شوط النخبة العامة مفتوح جرناس، بالطير «عجيب» بزمن 18.449 ثانية، كما حقق الصقار نفسه المركز الثاني بالطير «مهيب»، والثالث حميد محمد الطاير بالطير «الكأس».

وفي شوط النخبة العامة ملاك فرخ، حقق حمد أحمد الكندي المركز الأول بالطير «مقنم» بزمن 18.898 ثانية، يليه ثانياً سعيد عبد الله الفلاسي بالطير «غيهبان»، وثالثاً راشد غانم الهاجري بالطير «بي 52».

وكسب مطر خلف المنصوري شوط النخبة العامة ملاك جرناس، بالطير «برق» بزمن 18.200 ثانية، يليه راشد سعيد المنصوري بالطير «الشهم»، وثالثاً مبارك سالم المرر بالطير «وقاد».

